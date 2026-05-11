Giá bạc trong nước hôm nay 11/5/2026

Tuần qua, thị trường bạc trong nước chứng kiến đà thăng hoa của kim loại quý này sau khi lập đỉnh cao nhất từ đầu tháng 4 đến nay.

Trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc miếng loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat được niêm yết ở mức 3,028-3,122 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá mua - bán bạc thỏi loại 1kg của Ancarat cũng vọt lên 80,75-83,25 triệu đồng/kg.

So với đóng cửa tuần liền trước, giá bạc miếng của Ancarat tăng 179.000-185.000 đồng/lượng và bạc thỏi tăng 4,78-4,93 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng chốt tuần ở ngưỡng 3,037-3,131 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với đóng cửa tuần liền kề, bạc miếng của thương hiệu này tăng mạnh 182.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 188.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng chốt tuần ở ngưỡng 80,99-83,49 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng mạnh 4,86-5,01 triệu đồng/kg.

Giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) cũng khép tuần ở mức 2,97-3,06 triệu đồng/lượng, còn bạc thỏi là 79,2-81,6 triệu đồng/kg.

So với chốt tuần liền trước đó, giá bạc miếng của Sacombank tăng 216.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, trong khi bạc thỏi tăng 5,76 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới ngày 11/5/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay cũng khép tuần ở mức 80,35 USD/ounce, tăng 6,62% chỉ trong một tuần.

Giá bạc hợp đồng tương lai cũng tăng vọt, tiệm cận ngưỡng 80,87 USD/ounce, tăng 5,8% trong một tuần.

Theo Trading Economics, giá bạc vượt mốc 80 USD/ounce, lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 3 trong bối cảnh thị trường kỳ vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có tiến triển, qua đó giúp tâm lý rủi ro cải thiện và đồng USD suy yếu, hỗ trợ nhóm kim loại quý.

Tâm lý nhà đầu tư cũng được hỗ trợ sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm mới nhất. Theo đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 115.000 việc làm trong tháng trước, vượt xa dự báo 62.000 việc làm của thị trường, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định.

Tuy nhiên, kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, giá bạc vẫn giảm gần 14% do chịu áp lực từ đà tăng của giá dầu. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại lạm phát và khiến triển vọng lãi suất trở nên khó đoán hơn.

Trên Kitco News, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, đánh giá thị trường kim loại quý có thể khởi sắc khi triển vọng kinh tế và tình hình tại Iran trở nên rõ ràng hơn.

Theo ông Lusk, số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn kỳ vọng đôi chút và phản ứng ban đầu của thị trường khá tích cực. Tuy nhiên, với mặt bằng giá năng lượng hiện nay cùng các rủi ro địa chính trị, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sẽ không cao do nguy cơ tiếp tục thúc đẩy lạm phát.

Dù nhận định vàng và bạc có thể còn chịu áp lực trong ngắn hạn, ông Lusk cho rằng cả hai kim loại quý này đều liên tục tìm được lực hỗ trợ sau mỗi nhịp điều chỉnh. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, bạc vẫn là tài sản đáng mua ở vùng giá này.

Ông dự báo thị trường kim loại quý có thể bước vào một nhịp tăng mới từ giữa đến cuối mùa hè trước khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ vào cuối năm.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua trên thị trường bạc giao ngay là 85 USD và sau đó sẽ là 86 USD/ounce.