Giá bạc trong nước hôm nay 6/5/2026

Mở đầu phiên giao dịch sáng 5/5, các thương hiệu bạc đều điều chỉnh giảm giá. Tuy nhiên, sang đến phiên giao dịch buổi chiều, giá bạc đảo chiều và duy trì mức tăng nhẹ khi kết phiên.

Đóng cửa ngày giao dịch 5/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng 999 Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,79-2,88 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng nhẹ 36.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này lên mức 74,4-76,8 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 960.000 đồng/kg ở các chiều giao dịch.

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,777-2,863 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 22.000-23.000 đồng/lượng theo từng chiều giao dịch.

Đối với bạc thỏi 1kg, thương hiệu này điều chỉnh tăng 587.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 613.000 đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 74,053-76,346 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng tăng, giá bạc miếng 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat lên mức 2,787-2,873 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 37.000-38.000 đồng/lượng ở từng chiều giao dịch.

Bạc thỏi loại 1kg của Ancarat tăng 987.000-1,013 triệu đồng/kg (mua-bán), lên 74,320-76,613 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây là thương hiệu bạc có mức giá tăng cao nhất trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 6/5/2026

Lúc 21h15 ngày 5/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 73,28-73,53 USD/ounce. Giá này tăng 0,69 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 0,95%.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới đã tăng lên mức 73,5 USD/ounce vào thứ Ba, phục hồi sau khi giảm gần 2% trong phiên giao dịch trước đó. Các nhà đầu tư vẫn theo dõi tình hình căng thẳng đang leo thang ở Trung Đông và khả năng kích thích lạm phát cũng như thay đổi dự đoán về lãi suất.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong khu vực tiếp tục chịu sức ép sau các cuộc đụng độ giữa Mỹ và Iran liên quan đến tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Tổng thống Donald Trump có thể khởi động lại các hoạt động quân sự lớn chống lại Iran khi cần thiết.

Chi phí năng lượng tăng cao có nguy cơ đẩy lạm phát lên cao hơn và hoãn việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, bạc và các kim loại quý có xu hướng kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao do không tạo ra dòng tiền.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo một cuộc xung đột kéo dài đến năm 2027, với giá dầu ở mức 125 USD/thùng, có thể dẫn đến một kết quả kinh tế toàn cầu "tồi tệ hơn nhiều".

Hợp đồng giao bạc tháng Năm giảm 2,879 USD/ounce, xuống còn 73,072 USD/ounce.

Kitco News đưa tin, Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản lên 4,35%, đánh dấu lần tăng thứ ba liên tiếp trong năm nay của nhà băng này. Điều đó phản ánh mối lo ngại mới về giá năng lượng cao hơn và căng thẳng nguồn cung toàn cầu có thể giữ lạm phát ở mức trên mục tiêu.

Quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc củng cố thêm dữ liệu về việc các ngân hàng trung ương lớn vẫn thận trọng khi giá dầu vẫn ở mức cao.

Tâm điểm toàn cầu hiện nay vẫn là xung đột Mỹ - Iran và căng thẳng mới xung quanh Eo biển Hormuz. Giá dầu đã giảm nhưng vẫn ở mức cao khi các thị trường phản ứng với những căng thẳng mới liên quan đến lực lượng Mỹ và Iran. Bên cạnh đó, vụ hỏa hoạn tại trung tâm dầu mỏ Fujairah (UAE) cũng làm gia tăng lo ngại về dòng chảy năng lượng qua khu vực.

Tình hình này có ảnh hưởng hỗn hợp đối với kim loại quý. Bởi, rủi ro địa chính trị là yếu tố hỗ trợ, nhưng cú sốc giá dầu đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát và gây áp lực lên các tài sản không sinh lãi thông qua việc dự đoán lãi suất cao hơn.