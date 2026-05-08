Giá bạc trong nước hôm nay 8/5/2026

Khép lại giao dịch ngày 7/5, thị trường bạc trong nước ghi nhận phiên biến động mạnh khi giá kim loại quý này tăng gần 3 triệu đồng/kg chỉ trong một ngày. Nhờ đó, giá bạc đã vọt lên cao nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay.

Cụ thể, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa ở mức 3,035-3,129 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 88.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 91.000 đồng/lượng ở chiều bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng tăng vọt 2,34-2,43 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán, chốt phiên ở ngưỡng 80,93-83,44 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 3,028-3,122 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi loại 1kg là 80,75-83,25 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với lúc mở cửa, giá mua - bán bạc miếng của Ancarat tăng 99.000-102.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi tăng mạnh 2,64-2,72 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đóng cửa ở ngưỡng 2,997-3,087 triệu đồng/lượng, tăng 96.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank cũng tăng mạnh 2,56 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán, vọt lên mức 79,92-82,32 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc thế giới ngày 8/5/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 20h05 ngày 7/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay ở mức 81,18 USD/ounce, tăng gần 3,83 USD/ounce, tương đương mức tăng 4,95% so với chốt phiên trước đó.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng mạnh 4,4 USD mỗi ounce (+5,7%), vọt lên ngưỡng 81,71 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng mạnh trong phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà tăng từ phiên trước. Thị trường ghi nhận đà tăng trong bối cảnh kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Theo các nguồn tin, Mỹ đã gửi một bản ghi nhớ dài một trang thông qua các bên trung gian Pakistan, nhằm hướng tới chấm dứt chính thức xung đột và từng bước nối lại hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz.

Tehran được cho là sẽ phản hồi trong vài ngày tới sau khi xác nhận đang xem xét đề xuất hòa bình từ Washington. Các cuộc đàm phán toàn diện hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran cũng được kỳ vọng sẽ sớm diễn ra.

Cùng với đó, giá dầu giảm sâu đã làm dịu áp lực lạm phát, đồng thời làm giảm kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Chuyên gia lĩnh vực kim loại quý Christopher Lewis cho rằng các nhà đầu tư đang có tâm lý lạc quan về tình hình Trung Đông, khiến lợi suất trái phiếu giảm xuống, qua đó hỗ trợ giá bạc đi lên.

Ông nhận định, xu hướng ngắn hạn của giá bạc đang dần cải thiện, trong đó mốc 80 USD/ounce hiện được xem là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu vượt qua được vùng này, giá bạc có thể bước vào một nhịp tăng mạnh hơn.

Hiện, giá bạc đã vượt qua ngưỡng 81 USD/ounce. Mục tiêu tiếp theo của phe mua trên thị trường bạc giao ngay là đưa giá vượt vùng kháng cự 81,81-82,50 USD/ounce. Nếu chinh phục thành công vùng giá này, bạc có thể hướng tới mốc 84 USD/ounce trong thời gian tới.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này lưu ý diễn biến tiếp theo vẫn phụ thuộc lớn vào các tín hiệu tích cực từ tình hình địa chính trị và kinh tế vĩ mô toàn cầu. Do đó, nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến quản trị rủi ro và quy mô vị thế, bởi bạc vốn là tài sản có biến động mạnh, trong khi thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

