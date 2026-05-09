Giá bạc trong nước hôm nay 9/5/2026

Kết phiên giao dịch 8/5, thị trường bạc trong nước ghi nhận cú đảo chiều bất ngờ vào cuối buổi chiều, đưa giá kim loại quý này tiệm cận ngưỡng 84 triệu đồng/kg.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 3,028-3,122 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 21.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat cũng vọt lên 80,75-83,25 triệu đồng/kg (mua - bán). So với lúc mở cửa, bạc thỏi của thương hiệu này tăng 560.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 580.000 đồng/kg ở chiều bán.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở ngưỡng 3,037-3,131 triệu đồng/lượng, bạc thỏi loại 1kg có giá 80,99-83,49 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với thời điểm mở cửa, giá bạc miếng, bạc thỏi của Phú Quý có mức tăng lần lượt 19.000-20.000 đồng/lượng và 510.000-530.000 đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) khép lại phiên giao dịch ở mức 2,97-3,06 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 12.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Tương tự, giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank cũng tăng 320.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa, chốt phiên ở ngưỡng 79,2-81,6 triệu đồng/kg.

Giá bạc tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 9/5/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp tục duy trì đà tăng. Lúc 19h40 ngày 8/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay ở mức 81,37 USD/ounce. So với đóng cửa phiên trước đó, giá bạc giao ngay tăng 2,93 USD mỗi ounce, tương đương tăng 3,74%.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng vọt lên ngưỡng 81,85 USD/ounce, tăng 1,67 USD mỗi ounce (+2,08%).

Giá bạc thế giới vượt mốc 81 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nối dài đà tăng mạnh từ phiên trước. Đà tăng xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại, làm suy giảm kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình trong ngắn hạn, đồng thời gia tăng lo ngại lạm phát quay trở lại.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chờ phản hồi từ Iran đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 10 tuần. Theo các nguồn tin, Tehran dự kiến sẽ đưa ra phản hồi thông qua Pakistan trong vòng hai ngày tới.

Dù bật tăng trở lại, giá bạc hiện vẫn thấp hơn 15% so với thời điểm xung đột bùng phát. Việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã khiến giá năng lượng tăng vọt, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể phải nâng lãi suất.

Chuyên gia phân tích cao cấp của FX Empire, cho rằng giá bạc đã bứt phá khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi xuống. Theo đó, giới đầu tư hiện tập trung vào khả năng kim loại quý này có thể vượt đỉnh ngày 17/4 quanh mức 83,5 USD/ounce.

Giới phân tích cũng nhận định, khả năng bạc bứt phá ngay qua mốc này trong ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm, giá bạc có thể được hỗ trợ thêm.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm được xem là chỉ báo quan trọng đối với xu hướng của bạc. Khi lợi suất tiến gần hoặc giảm xuống dưới mốc 4,3%, bạc sẽ hưởng lợi do đây là tài sản không sinh lãi.

Trong trường hợp điều chỉnh giảm, vùng hỗ trợ gần nhất của bạc được xác định quanh mốc 76,95 USD/ounce, tương ứng đường EMA 50 ngày. Các vùng hỗ trợ tiếp theo nằm tại 75 USD và 70 USD/ounce.

Mốc 70 USD nhiều khả năng sẽ đóng vai trò nền hỗ trợ quan trọng của thị trường. Về dài hạn, bạc vẫn được đánh giá là đang trong giai đoạn tích lũy, với biên độ dao động trong khoảng 70-90 USD/ounce.

Song, diễn biến khó lường trên thị trường trái phiếu vẫn là yếu tố gây áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý và ưu tiên quản trị rủi ro trong giai đoạn biến động mạnh.