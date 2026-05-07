Giá bạc trong nước ngày 7/5/2026

Phiên giao dịch ngày 6/5 ghi nhận lực mua tăng mạnh trên thị trường bạc. Lực cầu cải thiện giúp giá bạc duy trì đà tăng đến cuối phiên. Kết phiên giao dịch, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,892-2,982 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 102.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này lên mức 77,12-79,52 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 2,72 triệu đồng/kg ở các chiều giao dịch. SBJ là công ty có giá bạc tăng mạnh nhất trong ngày.

Cũng trong xu hướng tăng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giá bạc lên các mức 2,927-3,018 triệu đồng/lượng (mua-bán) đối với bạc miếng và 78,053-80,479 triệu đồng/kg (mua-bán) đối với bạc thỏi. Như vậy, bạc miếng đã tăng 89.000-92.000 đồng/lượng (mua-bán), còn bạc thỏi tăng 2,374-2,453 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc miếng 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng lên mức 2,887-2,976 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 58.000-59.000 đồng/lượng ở từng chiều giao dịch. Bạc thỏi loại 1kg của Ancarat tăng 1,547-1,573 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 76,987-79,36 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc thỏi loại 1kg đang ở quanh mốc 80 triệu đồng/kg. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 7/5/2026

Lúc 21h ngày 6/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 77,27-77,52 USD/ounce. Giá này tăng 4,56 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 6,28%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng hơn 6% và lên trên 77 USD/ounce vào ngày thứ Tư. Đây là mức giá bạc cao nhất kể từ ngày 21/4.

Hợp đồng tương lai bạc Comex tại New York cũng ghi nhận mức tăng mạnh khi tăng 4,41 USD/ounce, lên mức 78 USD/ounce.

Các tín hiệu giảm leo thang xung đột ở Trung Đông đã tác động đến giá dầu, đồng thời làm giảm lo ngại về lạm phát. Nhà Trắng đang gần đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột và bắt đầu các cuộc đàm phán hạt nhân.

Đề xuất hòa đàm sẽ yêu cầu Iran chấp nhận các cuộc thanh tra tăng cường của Liên Hợp Quốc, ngừng làm giàu hạt nhân trong 12-15 năm, có thể chuyển giao uranium làm giàu cao ra nước ngoài và hạn chế các cơ sở ngầm.

Đổi lại, Mỹ sẽ dần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản của Iran. Trước những tín hiệu tích cực từ đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng các kế hoạch leo thang quân sự.

Các kim loại quý như bạc đã phải đối mặt với áp lực bán đáng kể từ khi chiến tranh tại Trung Đông nổ ra. Chi phí năng lượng tăng vọt làm gia tăng nỗi lo về lạm phát và củng cố dự đoán rằng các ngân hàng trung ương có thể giữ lãi suất ở mức cao hoặc thắt chặt chính sách hơn nữa.

Tại Mỹ, dữ liệu thương mại cho thấy lượng bạc xuất khẩu khỏi Mỹ tăng mạnh. Trong hai tháng đầu năm 2026, 95 triệu ounce bạc đã "chảy" ra khỏi nước Mỹ. Con số này vượt quá tổng mức xuất khẩu bạc hàng năm trong vài năm qua.

Khoảng một nửa trong số lượng trên đã đến London (Anh). Trong khi đó, lượng nhập khẩu bạc từ Mỹ của UAE và Hồng Kông (Trung Quốc) trong hai đầu năm đạt tương đương với tổng lượng nhập của nhiều năm trước đây.

Ở quy mô toàn cầu, trong năm 2025, nhu cầu bạc đã vượt quá nguồn cung 40,2 triệu ounce (tương đương 1.252 tấn), đưa thị trường bạc tiếp tục rơi vào trạng thái thâm hụt.

Năm 2026 được dự báo là năm thứ 5 liên tiếp thị trường bạc rơi vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung. Metals Focus dự báo con số thiếu hụt tương đương 46,3 triệu ounce sẽ xảy ra trong năm nay.