Giá bạc trong nước ngày 9/1/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 8/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,859-2,947 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 113.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 117.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên giảm lần lượt 3,014-3,120 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), về mức 76,239-78,586 triệu đồng/kg.

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) kết phiên 8/1 được niêm yết ở mức 2,955-3,033 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra, giảm 117.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank cũng giảm 3,12 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào - bán ra, về mức 78,80-80,88 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá bạc trong nước biến động mạnh. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 9/1/2026

Lúc 20h00 ngày 8/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 75,28 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc giao ngay đã giảm 2,91 USD/ounce, tương đương mức giảm 3,72%.

Còn so với mức giá đỉnh trong 52 tuần qua (gần 83,65 USD/ounce), giá bạc trên thị trường thế giới đã giảm 10%.

Dù vậy, giá bạc ở thời điểm hiện tại vẫn cao hơn nhiều so với mức dự báo giá bình quân đạt 68,25 USD/ounce năm 2026 mà HSBC mới đưa ra.

Giá bạc tiếp đà giảm bởi áp lực bán tăng mạnh. Các nhà đầu tư tranh thủ chốt lời khi kim loại quý này tăng vọt những ngày vừa qua, lên trên mức 80 USD/ounce.

Đáng chú ý, giá bạc giảm khi đồng USD mạnh lên. Giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng công bố vào thứ Sáu nhằm tìm thêm tín hiệu về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Trong khi đó, Thống đốc Fed Stephen Miran cho biết, ngân hàng trung ương có thể cần phải cắt giảm lãi suất mạnh mẽ để duy trì đà tăng trưởng kinh tế, củng cố kỳ vọng của thị trường về ít nhất hai lần giảm lãi suất trong năm nay.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng tiếp tục theo dõi diễn biến liên quan đến địa chính trị trên thế giới. Nếu các cuộc xung đột hạ nhiệt, nhiều khả năng giới đầu tư sẽ tiếp tục chốt lời kim loại quý này.

Dự báo giá bạc

Theo Kitco, dù bạc vẫn được đánh giá là có nền tảng hỗ trợ vững chắc trong dài hạn, nhưng ngày càng nhiều ngân hàng cảnh báo nhà đầu tư về nguy cơ biến động mạnh trong ngắn hạn.

Trong báo cáo công bố vào sáng sớm ngày thứ Tư, các chuyên gia phân tích hàng hóa của Société Générale cho rằng hoạt động tái cơ cấu chỉ số hằng năm đang đặt ra rủi ro đáng kể đối với giá bạc và vàng, khi đây là hai trong số những tài sản có mức tăng mạnh nhất trong năm 2025.

Goldman Sachs dự đoán những biến động giá cực đoan đối với bạc sẽ tiếp tục diễn ra sau khi kim loại này đạt mức tăng kỷ lục 138% trong năm 2025. Nguyên nhân là do nguồn cung tại London đang ở mức thấp, khiến các biến động thị trường trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngân hàng đầu tư này cho rằng biến động giá gần đây là do dòng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân, được thúc đẩy bởi chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang và xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý tình trạng khan hiếm thanh khoản tại London, nơi thiết lập giá chuẩn bạc, đã làm trầm trọng thêm những biến động này.

Goldman Sachs nhấn mạnh rằng những đồn đoán về chính sách thương mại tiềm năng của Mỹ đã thúc đẩy hoạt động định vị trước, khiến dòng bạc vật chất dịch chuyển mạnh sang thị trường Mỹ trong suốt năm 2025. Ngay cả khi bạc được miễn thuế nhập khẩu từ tháng 4/2025, xu hướng này vẫn làm lượng tồn kho tại London sụt giảm, qua đó thu hẹp nguồn cung sẵn có.

Hệ quả là mức tồn kho thấp đã tạo điều kiện để thị trường rơi vào trạng thái “siết chặt”. Theo Goldman Sachs, trong điều kiện bình thường, nhu cầu bạc ròng ở mức 1.000 tấn mỗi tuần thường chỉ đẩy giá tăng khoảng 2%, nhưng trong bối cảnh thị trường đang căng thẳng hiện nay, mức độ nhạy cảm này vọt lên 7%.

Việc Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ ngày 1/1, theo đó các lô hàng bạc xuất khẩu phải được cấp phép, có thể khiến thị trường tiếp tục bị phân mảnh và gia tăng biến động giá, ngay cả khi chính sách thuế đối với bạc của Mỹ dần được làm rõ.

Trong báo cáo công bố ngày thứ Ba, ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, bất kỳ đợt suy yếu nào của giá cũng có thể là cơ hội mua vào, bởi cả vàng và bạc đang bước vào năm mới với vai trò là những tài sản trụ cột của nền kinh tế toàn cầu.