Giá bạc trong nước ngày 8/1/2026

Trong nước, cuối phiên giao dịch 7/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,987-3,079 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 136.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 140.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá chốt phiên liền trước.

Còn giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) giao dịch ở mức 3,153-3,231 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 75.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào bán ra so với giá mở cửa cùng ngày. Thế nhưng, so với giá chốt phiên 6/1, giá bạc miếng vẫn tăng khoảng 250.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua-bán.

Giá bạc thỏi một số thương hiệu đều tăng so với chốt phiên liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý đều tăng hơn 1,4 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra so với giá cuối phiên hôm trước, lên mức 79,653-82,106 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank giao dịch ở mức 82,080-84,160 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng khoảng 2,8 triệu đồng/kg so với giá chốt phiên liền trước.

Giá bạc thế giới giảm mạnh, phá vỡ chuỗi tăng giá ba ngày liên tiếp. Ảnh: AU

Giá bạc thế giới ngày 8/1/2026

Lúc 20h05’ ngày 7/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 78,42 USD/ounce. Chỉ trong khoảng hơn một giờ giao dịch, giá bạc thế giới giao ngay đã giảm xuống mức 76,74 USD/ounce.

Giá bạc thế giới giảm xuống dưới 80 USD/ounce, phá vỡ chuỗi tăng giá ba ngày liên tiếp bởi các nhà đầu tư chốt lời sau khi kim loại này tăng vọt.

Kim loại quý cũng giảm mạnh khi đồng USD mạnh lên trước một loạt báo cáo kinh tế của Mỹ có thể định hình triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đỉnh điểm là báo cáo việc làm tháng 12 vào thứ Sáu tới.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Stephen Miran cho biết ngân hàng trung ương có thể cần phải cắt giảm lãi suất mạnh mẽ để duy trì đà tăng trưởng kinh tế, củng cố kỳ vọng của thị trường về ít nhất hai lần giảm lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên chính sách vào cuối tháng này là hơn 80%. Về mặt địa chính trị, các nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc tác động của sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela và căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản, những yếu tố có khả năng duy trì sự hỗ trợ cho các kim loại trú ẩn an toàn.

Dự báo giá bạc

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Arslan Ali của FX Empire, đợt giảm giá bạc này được đánh giá chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để đảo ngược xu hướng tăng chủ đạo.

Ông Arslan Ali cho rằng, chừng nào giá bạc còn duy trì cấu trúc đáy sau cao hơn đáy trước và giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 75,05 USD/ounce, xu hướng tăng vẫn được bảo toàn.

Ngược lại, nếu giá xuyên thủng mốc hỗ trợ này, vùng 70,15 USD/ounce sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ tiếp theo cần theo dõi.

Ở chiều tăng, vùng kháng cự 82,60 USD/ounce tiếp tục được xem là rào cản đáng kể. Trong kịch bản giá bứt phá thành công qua mốc này, thị trường có thể mở rộng đà tăng lên vùng 86,80 USD/ounce.

Chuyên gia của FX Empire cho rằng, nhà đầu tư có thể cân nhắc tìm kiếm cơ hội mua khi giá điều chỉnh về quanh 75,20 USD/ounce, với mục tiêu chốt lời hướng tới vùng 82,50 USD/ounce.

Trong trường hợp thị trường diễn biến bất lợi, mức cắt lỗ được khuyến nghị đặt dưới ngưỡng 70 USD/ounce nhằm kiểm soát rủi ro.