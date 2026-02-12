Giá bạc trong nước hôm nay 12/2/2026

Phiên giao dịch ngày 11/2 chứng kiến pha bứt tốc bất ngờ của giá bạc. Mở đầu ngày giao dịch, giá bạc của các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt giảm. Vài giờ sau đó, trong nửa đầu của ngày giao dịch, giá bạc có biến động không lớn hoặc gần như đi ngang sau các lần điều chỉnh giá. Tuy nhiên, sang tới phiên giao dịch buổi chiều, giá bạc lại được các thương hiệu liên tục điều chỉnh theo hướng đi lên.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/2, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,184-3,282 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 148.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với thời điểm mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý tăng tới 4 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 84,906-87,519 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng tăng của kim loại này, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết ở mức 3,169-3,295 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 146.000-178.000 đồng/lượng (mua-bán).

Đáng chú ý, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat tăng tới 4,664 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 4,747 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 85,277-87,867 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết ở mức 3,429-3,537 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 102.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của SBJ tăng 2,72 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 91,44-94,32 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc đang từ từ lấy lại khoản lỗ của các phiên giao dịch trước. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới hôm nay 12/2/2026

Lúc 20h ngày 11/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 85,43-85,68 USD/ounce. Mức giá này tăng 4,73 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương mức tăng 5,87%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã từ từ phục hồi khoản lỗ của những phiên giao dịch trước. Dữ liệu kinh tế Mỹ gây thất vọng và sự mất niềm tin vào tài sản Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ được công bố vào thứ Ba cho thấy hoạt động bất ngờ chững lại trong tháng 12, làm nổi bật áp lực lên hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ vốn đã bị trì hoãn. Nếu kết quả báo cáo kém hơn dự tính, đây sẽ là yếu tố có khả năng hỗ trợ thêm cho kim loại quý.

Thị trường hiện định giá khoảng 60 điểm cơ bản cho chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối năm 2026. Nhu cầu trú ẩn an toàn cũng đã được thúc đẩy bởi sự chuyển hướng khỏi các tài sản định giá bằng USD, giữa những lo ngại ngày càng tăng về sự không chắc chắn trong chính sách của Washington.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng về biến động tiềm tàng trên thị trường kim loại, đặc biệt là sau đợt tăng giá đầu cơ và bán tháo lịch sử vào hai tuần trước.

Dự báo giá bạc

Viện Bạc cho biết, những yếu tố cơ bản đã hỗ trợ giá bạc trong phần lớn năm 2025 vẫn tiếp tục duy trì sang năm mới. Các yếu tố này gồm nguồn cung vật lý hạn chế tại London, bối cảnh địa chính trị biến động, sự bất định trong chính sách của Mỹ và những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong bối cảnh hoạt động kinh tế chậm lại ảnh hưởng đến tiêu thụ công nghiệp, nhu cầu đầu tư được dự báo sẽ trở thành động lực chính thúc đẩy giá bạc tăng trong năm nay.

Cụ thể, nhu cầu đầu tư vật lý dự kiến tăng 20%, lên 227 triệu ounce. Sau ba năm liên tiếp suy giảm, nhu cầu đầu tư vật lý tại phương Tây được kỳ vọng phục hồi vào năm 2026. Diễn biến giá bạc tích cực cùng với những bất ổn kinh tế vĩ mô đã khơi lại sự quan tâm của nhà đầu tư.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu công nghiệp được dự báo giảm 2%, còn khoảng 650 triệu ounce. Mức sụt giảm chủ yếu đến từ lĩnh vực năng lượng mặt trời, khi các doanh nghiệp tiếp tục tiết giảm lượng bạc sử dụng hoặc tìm kiếm vật liệu thay thế trong sản xuất tấm pin.

Tuy nhiên, dù tiêu thụ trong ngành năng lượng mặt trời suy yếu, quá trình điện hóa trên phạm vi toàn cầu vẫn hỗ trợ nhu cầu công nghiệp rộng hơn đối với bạc. Kim loại này tiếp tục hưởng lợi từ các xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc, đặc biệt là sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành công nghiệp ô tô – những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ duy trì mức tiêu thụ bạc cao trong nhiều ứng dụng.

Tổng thể, theo Viện Bạc, thị trường bạc được dự báo tiếp tục thâm hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp rơi vào trạng thái này, với mức thâm hụt ước tính khoảng 67 triệu ounce.