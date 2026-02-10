Giá bạc trong nước hôm nay 10/2/2026

Ngày giao dịch thứ Hai đầu tuần chứng kiến sự đảo chiều mạnh của kim loại bạc tại thị trường trong nước.

Mở cửa phiên giao dịch, giá bạc của các thương hiệu lớn đồng loạt tăng giá, có thương hiệu tăng tới hơn 5 triệu/kg đối với bạc thỏi. Tuy nhiên, đà tăng giá trên đã không thể duy trì đến kết phiên. Ở các lần điều chỉnh giá tiếp theo, kim loại này đã dần giảm giá và kết lại ngày giao dịch với sự suy giảm về giá trị của bạc.

Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/2, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 2,964-3,056 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 77.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 79.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý niêm yết ở mức 79,039-81,493 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2-2,106 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat ở mức 2,959-3,051 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 65.000-67.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat niêm yết ở mức 78,907-81,36 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 1,733-1,787 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng giảm, sau 14 lần điều chỉnh, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết ở mức 3,324-3,432 triệu đồng/lượng, giảm 45.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này niêm yết ở mức 88,64-91,52 triệu đồng/kg, giảm 1,52 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc trong nước vẫn tiếp tục giảm. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới hôm nay 10/2/2026

Lúc 20h ngày 9/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 80,05-80,3 USD/ounce. Mức giá này tăng 2,35 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương mức tăng 3,03%.

Giá bạc tháng Ba tăng 2,82 USD/ounce lên mức 79,72 USD/ounce.

Các nhà quản lý quỹ đang khuyến khích giới đầu tư xem xét đầu tư vào bạc mặc dù gần đây có sự biến động. Họ khuyến nghị một cách tiếp cận có hệ thống để đạt được lợi nhuận lâu dài.

Trong khi giá bạc đã giảm mạnh từ mức đỉnh cao trên 120 USD/ounce, các chuyên gia tin rằng triển vọng cơ bản của bạc vẫn mạnh mẽ do thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ.

Ông Satish Dondapati, Giám đốc Quỹ tại Kotak Mahindra AMC, khuyên nên giới hạn tỷ lệ phân bổ vào kim loại quý ở mức 15-20% dựa trên khả năng chịu rủi ro.

Sự giảm giá gần đây của bạc được khuếch đại bởi cấu trúc thị trường mỏng manh của kim loại này.

Còn ông Akshat Garg, Trưởng phòng Nghiên cứu & Sản phẩm tại Choice Wealth, cho biết, giá bạc giảm chủ yếu vì kim loại này đã tăng quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Ông lưu ý, bạc thường có sự biến động giá mạnh hơn so với vàng do quy mô thị trường nhỏ hơn.

Dự báo giá bạc

Các dấu hiệu kỹ thuật cho thấy giá bạc có thể ổn định sớm. Bạc hiện đang giao dịch trong vùng cầu 71-80 USD/ounce, với mức hỗ trợ gần 64 USD/ounce. Điều này cho thấy khả năng phục hồi sau sự điều chỉnh từ mức giá 120 USD/ounce từng đạt được.

Các nhà quản lý tài sản khuyến nghị việc mua bạc dàn trải thay vì đầu tư một lần. Theo đó, các nhà đầu tư nên tránh việc mua đuổi theo giá hoặc phản ứng với các biến động hàng ngày. Bạc hoạt động tốt nhất như một phân bổ nhỏ, hỗ trợ trong danh mục đầu tư, chứ không phải là một khoản nắm giữ cốt lõi.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc giữ tập trung vào các yếu tố cơ bản dài hạn như căng thẳng địa chính trị, chính sách của ngân hàng trung ương trong khi theo dõi đồng USD và các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, giai đoạn này cần sự kiên nhẫn và kỷ luật hơn là hành động. Một sự tăng giá vượt mức 80-85 USD/ounce có thể báo hiệu sự phục hồi tiếp theo hướng tới 100-105 USD/ounce. Và các nhà đầu tư vẫn nên chuẩn bị cho sự biến động thị trường tiếp diễn.