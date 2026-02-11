Giá bạc trong nước hôm nay 11/2/2026

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá các dòng bạc tại Việt Nam sáng ngày 10/2 đã ghi nhận đà tăng hơn 2% so với phiên trước đó. Cụ thể, bạc nguyên liệu 999 tại Hà Nội và TPHCM dao động trong khoảng 2,574 – 2,609 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bên cạnh đó, giá bạc miếng phục vụ đầu tư và tích trữ cũng được đẩy lên mức 2,964–3,056 triệu đồng/lượng.

Nhìn tổng thể, ngày giao dịch thứ Ba cho thấy giá bạc không có nhiều sự biến động.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/2, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,051-3,145 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng nhẹ 26.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý niêm yết ở mức 81,359-83,886 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 693.000-713.000 đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat ở mức 3,029-3,123 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 26.000-27.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat niêm yết ở mức 80,773-83,28 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 693.000-720.000 đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng tăng, sau 13 lần điều chỉnh, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết ở mức 3,369-3,477 triệu đồng/lượng, tăng 27.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này niêm yết ở mức 89,84-92,72 triệu đồng/kg, tăng 720.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc đã qua cơn hoảng loạn? (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới hôm nay 11/2/2026

Lúc 20h30 ngày 10/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 81,46-81,71 USD/ounce. Mức giá này giảm 1,79 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 2,16%.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm khoảng 2% xuống dưới 82 USD/ounce vào thứ Ba. Sự biến động trên thị trường kim loại quý vẫn tiếp diễn sau đợt giảm mạnh lịch sử trong những tuần gần đây.

Hiện, giá của kim loại này đã giảm khoảng 33% so với mức đỉnh đạt được vào ngày 29/1. Trước đó, một đợt bán tháo đã diễn ra khi giá bạc lập đỉnh, từ đó xóa sổ gần 50% giá trị của kim loại này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã quy trách nhiệm những biến động cực đoan trên thị trường kim loại cho các nhà giao dịch Trung Quốc và ông mô tả đợt tăng giá gần đây như một cú sốc đầu cơ.

Trong khi đó, các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý đến các báo cáo việc làm và lạm phát của Mỹ dự kiến sẽ công bố trong tuần này để quan sát hướng đi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngân hàng Trung ương được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất ổn định trong tháng Ba, với hai lần cắt giảm lãi suất được dự đoán vào khoảng cuối năm.

Dự báo giá bạc

Theo Finance Magnates, một nhà nghiên cứu thị trường toàn cầu đánh giá, sự ổn định nhanh chóng của giá bạc quanh mức 75-82 USD/ounce cho thấy bạc đã hoàn thành việc kiểm tra lại từ cơn sốt đầu cơ đến đáy giá trị công nghiệp của nó.

Tâm lý giao dịch đã chuyển từ hoảng loạn sang "trung lập đến tăng giá" với các nhà giao dịch đang tìm cách mua vào khi giá giảm quanh mức 77-78 USD/ounce. Họ nhắm đến một đợt phục hồi về mức 93 USD/ounce nếu đồng USD yếu đi.

Từ góc độ phân tích kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng, giá bạc đã thành công trong việc trở lại khu vực kháng cự 81 USD/ounce. Điều này tạo ra cơ hội lớn hướng tới việc thử nghiệm kháng cự ở mức 94 USD/ounce, sau đó là mức tâm lý 100 USD/ounce, và cuối cùng là khu vực cao nhất mọi thời đại của giá bạc, từ 117-120 USD USD/ounce.

Đáng chú ý, Giám đốc Nghiên cứu kim loại của Bank of America, ông Michael Widmer vẫn duy trì dự đoán giá bạc đạt 309 USD/ounce vào năm 2026, đại diện cho mức tăng tiềm năng tới 279% so với mức giá hiện tại.

Dự báo trên dựa vào việc tỷ lệ vàng-bạc quay trở lại các mức cực đoan trong lịch sử. Trong đó, nếu sử dụng tỷ lệ thấp năm 2011 là 32:1 sẽ cho ra giá mục tiêu khoảng 135 USD/ounce. Mặt khác, nếu áp dụng mức cực đoan năm 1980 là 14:1, kịch bản giá bạc đạt 309 USD/ounce sẽ được thiết lập.