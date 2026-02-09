Giá bạc trong nước hôm nay 9/2/2026

Chốt phiên giao dịch tuần trước, giá bạc của các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt chứng kiến sự sụt giảm.

Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 2,901-2,991 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 193.000-201.000 đồng/lượng (mua-bán) sau 1 tuần giao dịch.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý niêm yết ở mức 77,359-79,759 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 5,147-5,299 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat ở mức 2,918-3,008 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 350.000-361.000 đồng (mua-bán) sau 7 ngày.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này niêm yết ở mức 77,813-80,312 triệu đồng/kg (mua-bán), cũng giảm 9,337–9,528 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng giảm, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) chốt tuần giao dịch ở mức 3,183 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,291 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 864.000-873.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg niêm yết ở mức 84,88-87,76 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm tới 23,04 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 23,18 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Đây là thương hiệu lớn có giá bạc thỏi giảm mạnh nhất trên thị trường trong tuần qua.

Trong 2 tuần qua, giá bạc thỏi đã sụt giảm mạnh. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới hôm nay 9/2/2026

Dữ liệu từ Trading Economics cho thấy, giá bạc đã giảm gần 10 USD/ounce sau 1 tuần giao dịch.

Theo các chuyên gia, giá bạc đang có những biến động mạnh. Vào ngày thứ Năm tuần trước, kim loại này ghi nhận biên độ giao dịch trong ngày lên tới 27,8%. Đây là sự tương phản rõ rệt với những biến động chỉ ở mức trên 2% thường thấy trong một ngày giao dịch bình thường suốt 6 năm qua.

Mặc dù có sự bán tháo mạnh vào sáng thứ Sáu, giá bạc cuối cùng vẫn giữ được giao dịch ở mức 77 USD/ounce. Dù có một số động thái mua vào trước cuối tuần, nhưng giá bạc vẫn giảm hơn 9% trong cả tuần. Kết lại 1 tuần giao dịch, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 77,69-77,94 USD/ounce.

Ông Michael Brown, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone nhận định, kịch bản tăng giá cơ bản là rất vững chắc, nhưng thị trường cũng cần thấy một khoảng thời gian giao dịch đi ngang để đảm bảo rằng cơn sốt đầu cơ bạc đã thực sự lắng xuống.

Dự báo giá bạc

Mặc dù có những lo ngại về sự biến động ngắn hạn, nhưng sự tăng trưởng nhu cầu công nghiệp của bạc và nguồn cung hạn chế cho thấy việc hỗ trợ cấu trúc cho giá cao hơn trong nhiều năm. Sự tiến bộ công nghệ, việc áp dụng năng lượng tái tạo và sự phát triển của các thị trường mới nổi tạo ra mức tiêu thụ bạc ngày càng tăng, trong khi nguồn cung từ mỏ không thể dễ dàng đáp ứng.

Trên Discovery Alert, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần nhận thấy sự biến động của bạc đại diện cho thực tế cấu trúc thị trường hơn là sự thất bại của thị trường. Bằng cách hiểu rõ những yếu tố trên, nhà đầu tư có thể điều hướng tốt hơn giữa những thách thức và cơ hội độc đáo do bạc tạo ra trong danh mục đầu tư hiện đại.

Đầu tư vào kim loại quý liên quan đến những rủi ro, bao gồm: sự biến động giá, hạn chế về tính thanh khoản của thị trường và các vấn đề lưu trữ. Trong khi đó, sự biến động vốn có của bạc cũng tạo ra những cơ hội đặc biệt cho các nhà giao dịch có thể nhận diện tín hiệu sớm trên thị trường kim loại quý.