Giá bạc trong nước ngày 12/5/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,958-3,048 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm nhẹ 9.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với đầu phiên.

Giá bạc thỏi của Sacombank cũng giảm 240.000 đồng/kg ở các chiều giao dịch, về mức 78,88-81,28 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý về mức 3,029-3,123 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 8.000 đồng/lượng ở các chiều giao dịch. Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này giảm hơn 200.000 đồng/kg ở từng chiều giao dịch, còn 80,773-83,279 triệu đồng/kg (mua-bán).

Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc miếng 1 lượng ở mức 3,013-3,106 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 15.000-16.000 đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi Ancarat giảm 403.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 423.000 đồng/kg ở chiều bán ra, còn 80,347-82,827 triệu đồng/kg (mua-bán).

Đây cũng là thương hiệu bạc có giá giảm sâu nhất trong ngày.

Giá bạc có dấu hiệu tăng trở lại. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 12/5/2026

Lúc 21h ngày 11/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 85,55-85,8 USD/ounce. Giá này tăng 5,33 USD/ounce so với đầu ngày giao dịch, tương đương mức tăng 6,64%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng hơn 6% vào ngày thứ Hai và đạt mức cao nhất trong gần 2 tháng.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran và cho rằng “hoàn toàn không thể chấp nhận”. Yếu tố này làm gia tăng nguy cơ xung đột tái diễn, trong khi các cuộc tấn công cuối tuần qua ở Trung Đông đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh vào tháng Tư.

Khi các nỗ lực ngoại giao bị đình trệ, Eo biển Hormuz vẫn bị chặn, giữ giá dầu cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Thị trường cũng đã hạ kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Trong khi đó, các dự báo hiện chia rẽ giữa kịch bản Fed cắt giảm lãi suất và kịch bản giữ nguyên lãi suất trong cả năm.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng tập trung vào dữ liệu CPI của Mỹ vào ngày thứ Ba và chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của ông Trump.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường kim loại quý vẫn chưa thực sự bước vào xu hướng tăng bền vững. Dữ liệu lao động Mỹ tháng 4 tiếp tục cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới duy trì độ bền tương đối tốt, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng tiếp tục giữ lập trường thận trọng với lạm phát.

Trong tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ hướng về dữ liệu CPI (chỉ số giá tiêu dùng) và PPI (chỉ số giá sản xuất) của Mỹ. Đây được xem là phép thử quan trọng để đánh giá liệu cú sốc năng lượng trong thời gian qua đã lan sang giá sản xuất và lạm phát tiêu dùng hay chưa. Kết quả của các dữ liệu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kỳ vọng lãi suất, đồng USD và xu hướng dòng tiền trên toàn bộ thị trường hàng hóa.

Trong khi đó, sản lượng khai thác bạc toàn cầu trong năm 2024 chỉ tăng 0,9% so với năm trước, đạt khoảng 819,7 triệu ounce. Mức tăng này không đủ để bù đắp khoảng thiếu hụt nhu cầu đang lên tới hàng trăm triệu ounce.

Hơn 70% tổng sản lượng bạc được khai thác như một sản phẩm phụ trong các hoạt động khai thác kim loại cơ bản, chủ yếu là đồng, chì và kẽm. Điều này có nghĩa là sản lượng bạc không được điều chỉnh bởi giá bạc, mà bởi chu kỳ sản xuất của các kim loại công nghiệp khác.

Hiện các mỏ bạc chính thuần túy rất hiếm. Việc đưa một mỏ mới vào sản xuất từ phát hiện ban đầu đòi hỏi thời gian phát triển mỏ thường vượt quá 10 năm. Quá trình bao gồm khoan thăm dò, xác định tài nguyên, các nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, xin giấy phép môi trường, tài chính, xây dựng và đưa vào hoạt động. Như vậy, ngay cả một đợt tăng giá kéo dài và đáng kể cũng không thể tạo ra nguồn cung mỏ bạc mới trong khung thời gian như các nhà đầu tư mong đợi.

Mexico đang đóng góp khoảng 200 triệu ounce mỗi năm cho sản lượng bạc toàn cầu, khiến nước này trở thành quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn thương mại, thay đổi chính sách hoặc biến động địa chính trị nào ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác của Mexico đều tạo ra áp lực nguồn cung và khó thay thế tại các thị trường phương Tây.