Giá bạc trong nước ngày 13/5/2026

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/5, giá bạc SBJ giao dịch ở mức 3,174-3,27 triệu đồng/lượng (mua-bán) đối với bạc thỏi và 84,64-87,2 triệu đồng/kg (mua-bán) đối với bạc thỏi. Các mức giá này lần lượt tăng 99.000 đồng/lượng (mua-bán) và 2,64 triệu đồng/kg (mua-bán) so với kết phiên ngày hôm qua.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết bạc miếng ở mức 3,229-3,312 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 122.000-125.000 đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này ở mức 86,106-88,319 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 3,253-3,333 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây là thương hiệu có giá bạc tăng mạnh nhất ngay đầu phiên giao dịch.

Cũng trong xu hướng tăng, giá bạc miếng của Ancarat niêm yết ở mức 3,196-3,295 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 109.000-112.000 đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi 1kg của Ancarat ở mức 85,227-87,867 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 2,907-2,987 triệu đồng/kg (mua/bán).

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua 12/5, giá bạc chứng kiến cú tăng sốc ngay khi mở cửa. Có công ty đã điều chỉnh giá bạc tăng gần 6 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, đà tăng bị chặn đứng khi bước sang phiên giao dịch buổi chiều. Giá kim loại quý này nhanh chóng đảo chiều và giảm dần vào cuối phiên.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/5, sau 25 lần điều chỉnh giá, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc 1 lượng ở mức 3,075-3,171 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 105.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 99.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này về mức 82-84,56 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2,8-2,64 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc miếng 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 107.000-126.000 đồng/lượng (mua-bán), xuống còn 3,107-3,187 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 1kg của Phú Quý cũng lùi về ngưỡng 82,853-84,986 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2,853-3,33 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng giảm, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc miếng, bạc thỏi ở các mức 3,087-3,183 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 82,32-84,88 triệu đồng/kg (mua-bán). So với đầu phiên, mức giá này giảm lần lượt 133.000-137.000 đồng/lượng (mua-bán) và 3,547-3,653 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây cũng là thương hiệu có giá bạc giảm mạnh nhất trong ngày.

Thị trường bạc tiếp tục trở thành tâm điểm của giới đầu tư. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 13/5/2026

Lúc 8h30 ngày 13/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 86,76-87,01 USD/ounce (mua-bán). Giá này tăng 0,31 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 0,36%.

Lúc 22h15 ngày 12/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 84,08-84,33 USD/ounce. Giá này giảm 1,9 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 2,21%.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm hơn 2% xuống còn hơn 84 USD/ounce vào ngày thứ Ba. Giá bạc chịu áp lực từ sự bất ổn gia tăng ở Trung Đông và việc đóng cửa kéo dài của Eo biển Hormuz, điều này đẩy giá dầu tăng cao và giữ rủi ro lạm phát ở mức đáng chú ý.

Đồng USD mạnh hơn cũng gây áp lực lên bạc. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái “nguy kịch” sau khi từ chối đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran. Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng tuyến đường vận chuyển quan trọng qua Eo biển Hormuz có thể vẫn bị chặn.

Các báo cáo cho thấy ông Trump sẽ gặp gỡ đội ngũ an ninh quốc gia của mình để thảo luận về khả năng khởi động lại hoạt động quân sự và xem xét lại kế hoạch hộ tống tàu thương mại qua eo biển.

Lạm phát của Mỹ đã tăng lên 3,8% vào tháng Tư, vượt qua con số dự báo 3,7% và đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 5/2023. Dữ liệu trên làm phức tạp thêm tình hình và khiến các nhà giao dịch đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất lên hơn 70% vào tháng 4/2027, đồng thời, loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất cho đến hết năm nay.

Dẫu vậy, trên Kitco News, các chuyên gia cho rằng giữa mối đe dọa kéo dài đối với nền kinh tế toàn cầu, thị trường bạc đang thu hút sự chú ý trở lại từ các nhà đầu tư khi giá đã vượt lên trên 80 USD/ounce. Kỳ vọng của giới đầu tư đang gia tăng khi giá bạc tiến gần mốc 90 USD/ounce.

Quan điểm lạc quan xuất hiện khi bạc khởi đầu đầu tuần với đợt tăng giá tới 7%, đẩy giá kim loại này lên mức cao nhất trong chín tuần khi đạt gần 87 USD/ounce. Dù giá đang chịu áp lực bán kỹ thuật vào thứ Ba, nhưng bạc vẫn giữ được hầu hết mức tăng của thứ Hai.

Theo một số nhà phân tích, diễn biến giá bạc đang mâu thuẫn với điều kiện thị trường, khi áp lực lạm phát buộc các ngân hàng trung ương toàn cầu phải có lập trường diều hâu về chính sách tiền tệ, làm tăng chi phí cơ hội của các tài sản tiền tệ không sinh lời như vàng và bạc. Đồng thời, sự bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng cũng sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ công nghiệp của bạc.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các nhà phân tích khác lưu ý rằng vẫn có những yếu tố sẽ tiếp tục hỗ trợ giá bạc ngay cả trong môi trường có thể biến động. Trong đó, sự mất cân bằng liên tục của thị trường bạc là một yếu tố then chốt thúc đẩy giá cả và nhu cầu của nhà đầu tư.

Vào tháng trước, Viện Bạc đã công bố khảo sát bạc hàng năm và dự đoán thị trường sẽ chứng kiến sự thiếu hụt cung bạc khoảng 43 triệu ounce.

Bà Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank (Đức), cho hay cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài do cuộc chiến Mỹ-Iran đang ảnh hưởng đến sản xuất kim loại cơ bản, trong đó bạc là một sản phẩm phụ. Điều này có thể làm gia tăng thêm sự thiếu hụt cung bạc.