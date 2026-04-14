Giá bạc trong nước hôm nay 14/4/2026

Sau một ngày giằng co, giá bạc trong nước có sự tăng, giảm trái chiều khi đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần.

Cụ thể, giá bạc thỏi tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat chốt phiên giao dịch ngày 13/4 ở mức 74,11-76,4 triệu đồng/kg (mua - bán). So với lúc mở cửa, giá bạc thỏi của Ancarat giảm 420.000-450.000 đồng/kg và thấp hơn phiên trước đó 1,78-1,84 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán.

Tương tự, sau nỗ lực phục hồi lên ngưỡng 77 triệu đồng/kg nhưng bất thành, giá bạc thỏi của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa ở mức 74,48-76,77 triệu đồng/kg. So với phiên trước đó, bạc thỏi của Phú Quý bị “thổi bay” 1,55-1,6 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Ở chiều ngược lại, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc thỏi chốt phiên giao dịch ở ngưỡng 74,8-77,04 triệu đồng/kg, tăng 480.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa, song vẫn thấp hơn 320.000 đồng/kg so với chốt phiên cuối tuần qua.

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá bạc của các thương hiệu trong nước có sự tăng, giảm trái chiều. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 14/4/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 19h46 ngày 13/4 (giờ Việt Nam) giá bạc giao ngay giảm 1,97 USD mỗi ounce (-2,6%) so với chốt phiên trước đó, lùi về ngưỡng 73,93 USD/ounce.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng giảm 2,35 USD mỗi ounce (-3,07%), rơi về mức 74,13 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống dưới mốc 75 USD/ounce trong phiên đầu tuần, qua đó thu hẹp đà tăng của tuần trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kế hoạch của Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần với Iran thất bại, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu leo thang.

Các biện pháp hạn chế dự kiến chỉ áp dụng đối với tàu ra vào các cảng của Iran, bắt đầu từ 10h sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Việc tuyến vận tải huyết mạch này đứng trước nguy cơ bị gián đoạn đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, kéo theo rủi ro lạm phát gia tăng. Điều này củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, thậm chí tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong bối cảnh đó, giá bạc chịu áp lực giảm và hiện vẫn thấp hơn 20% so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát.

Theo Kitco News, phần lớn nhà đầu tư trên thị trường bạc đang tập trung vào các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, nhu cầu trú ẩn an toàn và xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh. Tuy nhiên, một diễn biến tiềm tàng từ Bắc Kinh (Trung Quốc) trong vài tuần tới có thể trở thành cú sốc nguồn cung đáng chú ý mà thị trường vẫn chưa thực sự quan tâm.

Các báo cáo trong ngành cho thấy, Trung Quốc có thể cân nhắc cấm xuất khẩu axit sulfuric từ tháng tới. Thoạt nhìn, đây dường như chỉ là câu chuyện của ngành hóa chất, nhưng thực tế lại có tác động trực tiếp đến thị trường bạc.

Bởi, axit sulfuric đóng vai trò then chốt trong khai thác đồng. Nếu nguồn cung axit bị gián đoạn, hoạt động khai thác đồng sẽ bị ảnh hưởng.

Sản lượng đồng suy giảm cũng đồng nghĩa nguồn cung bạc bị thu hẹp, vì khoảng 70% sản lượng bạc khai thác mới là sản phẩm phụ từ các mỏ đồng. Khi hoạt động khai thác đồng chững lại, nguồn cung bạc cũng giảm theo.

Đáng chú ý, gián đoạn tại eo biển Hormuz đã khiến nguồn lưu huỳnh nguyên tố – nguyên liệu đầu vào để sản xuất axit – bị siết chặt, khiến các doanh nghiệp khai thác đồng gần như không còn nhiều lựa chọn thay thế.

Trong bối cảnh đó, thị trường bạc vốn đã rơi vào tình trạng thâm hụt mang tính cấu trúc, với năm 2026 là năm thứ sáu liên tiếp nhu cầu vượt nguồn cung khai thác mới, có thể chịu thêm áp lực. Việc nguồn bạc phụ phẩm bị hạn chế sẽ buộc các doanh nghiệp công nghiệp – vốn khó thay thế bạc trong sản xuất pin mặt trời và xe điện – phải cạnh tranh để tiếp cận nguồn cung còn lại. Đây có thể là yếu tố kích hoạt một đợt tăng giá mới.

Ngay cả khi xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt, những gián đoạn mang tính cấu trúc trong chuỗi cung ứng axit phục vụ khai thác đồng vẫn có thể khiến nguồn cung bạc tiếp tục bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, chuyên gia cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc các chiến lược phù hợp để đón đầu xu hướng của thị trường.