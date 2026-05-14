Giá bạc trong nước ngày 14/5/2026

Giá bạc hôm nay gần như đi ngang. Các thương hiệu lớn điều chỉnh giá bạc với biên độ hẹp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 3,186-3,282 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng nhẹ 12.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ lên mức 84,96-87,52 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán.

Trái với xu hướng trên, giá bạc miếng 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,217-3,299 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 12.000 đồng ở chiều mua vào và 13.000 đồng ở chiều bán ra.

Đối với bạc thỏi 1kg, Phú Quý đưa giá về mức 85,786-87,973 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 320.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 346.000 đồng/kg ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,199-3,281 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 3.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng lại giảm 14.000 đồng/lượng chiều bán ra. Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này ở mức 85,307-87,493 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 80.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 374.000 đồng/kg ở chiều bán.

Giá bạc đang trong đà tăng mạnh nhất 2 tháng qua. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 14/5/2026

Lúc 21h ngày 13/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 86,96-87,21 USD/ounce. Giá này tăng 0,52 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 0,6%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên khoảng 87 USD/ounce vào ngày thứ Tư, đạt mức cao nhất trong 2 tháng qua. Bạc đang vượt trội hơn so với các kim loại quý khác trong bối cảnh triển vọng cải thiện cho nhu cầu công nghiệp. Kim loại này được sử dụng rộng rãi trong điện tử, pin mặt trời và các ứng dụng công nghiệp khác nhờ tính dẫn điện cao, đồng thời cũng là một tài sản đầu tư truyền thống bên cạnh vàng.

Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn mong đợi. Điều này làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). CPI tháng 4 của Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ tháng 5/2023.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Mỹ-Iran không đạt được tiến triển khiến giá dầu tăng liên tiếp trong ba phiên giao dịch, giữ cho rủi ro lạm phát ở mức cao. Trong bối cảnh hiện tại, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc nhằm hạn chế việc mua bán kim loại quý và hỗ trợ đồng tiền của mình.

Các chuyên gia nhận định, thị trường bạc toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái định hình cấu trúc, điều hiếm thấy trong các chu kỳ hàng hóa trước đây. Khác với vàng với phần lớn nhu cầu đến từ trang sức và dòng đầu tư, vai trò kép của bạc nằm ở giao điểm giữa lịch sử tiền tệ và nhu cầu công nghiệp hiện đại.

Nhu cầu từ pin mặt trời, xe điện, điện tử tiên tiến và quốc phòng đang thúc đẩy vai trò công nghiệp của bạc. Trong khi đó, nguồn cung toàn cầu tăng chậm do phần lớn bạc là sản phẩm phụ từ khai thác kim loại cơ bản, có nghĩa là năng lực sản xuất bạc chính không theo kịp sự phát triển của các ngành tiêu thụ cuối cùng.