Giá bạc trong nước hôm nay 15/4/2026

Thị trường bạc trong nước ngày 14/4 ghi nhận mức độ biến động dữ dội. Theo đó, khép lại phiên giao dịch, giá bạc thỏi ở chiều mua tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) được niêm yết ở mức 77,92 triệu đồng/kg, trong khi ở chiều bán đã vọt lên 80,16 triệu đồng/kg.

So với lúc mở cửa, giá bạc thỏi của Sacombank tăng 1,92 triệu đồng/kg và tăng mạnh 3,12 triệu đồng/kg so với chốt phiên ngày 13/4.

Tương tự, sau khi tăng “bốc đầu” và vượt 80 triệu đồng/kg, giá bạc thỏi tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa ở mức 77,55-79,95 triệu đồng/kg (mua - bán). So với lúc mở cửa, bạc thỏi của Phú Quý tăng 1,42-1,47 triệu đồng/kg và cao hơn 3,07-3,18 triệu đồng/kg (mua - bán) so với chốt phiên 13/4.

Giá mua - bán bạc thỏi tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng tăng 1,46-1,52 triệu đồng/kg, đóng cửa ở ngưỡng 77,41-79,81 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên 13/4, bạc thỏi của Ancarat tăng dựng đứng 3,3-3,41 triệu đồng/kg.

Giá bạc thỏi tại thị trường trong nước tăng mạnh. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 15/4/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 21h10 ngày 14/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch sát ngưỡng 78,78 USD/ounce, tăng mạnh 3,2 USD mỗi ounce, tương đương tăng 4,23% so với chốt phiên trước đó.

Cùng thời điểm, bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng vọt lên 78,94 USD/ounce, tăng 3,28 USD mỗi ounce (+4,33%).

Theo Trading Economics, giá bạc phục hồi mạnh và tiến sát mốc 80 USD/ounce trong phiên thứ Ba. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán, hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn trước khi lệnh đình chiến hai tuần hiện tại hết hiệu lực.

Kỳ vọng về một thỏa thuận dài hạn đã kéo giá dầu hạ nhiệt, qua đó giảm bớt áp lực lạm phát và làm dịu kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì hoặc tiếp tục tăng lãi suất.

Trao đổi với Kitco News, ông Nate Miller, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs, cho biết, bạc dường như đang bước vào giai đoạn tích lũy sau đợt tăng mạnh đầu năm. Tuy nhiên, triển vọng tổng thể vẫn tích cực khi cả nhu cầu công nghiệp và các yếu tố vĩ mô tiếp tục hỗ trợ thị trường.

“Có thể bạc ở mức 60-70 USD/ounce không còn ‘hấp dẫn’ như khi ở 120 USD/ounce”, ông nói. Nhưng kim loại quý này vẫn rất quan trọng và sẽ tiếp tục là một tài sản đáng chú ý.

Theo ông, thị trường đang dần thiết lập sự ổn định. Dù giá chưa bứt phá rõ rệt, song việc duy trì ở mặt bằng cao hiện tại vẫn là tín hiệu tích cực đối với cả nhà đầu tư và nhà sản xuất.

Ông cho rằng giai đoạn tích lũy hiện nay có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư thất vọng, song đây là quá trình “điều chỉnh lành mạnh” cần thiết của thị trường. Triển vọng giá bạc vẫn được đánh giá tích cực trong trung và dài hạn, nhờ khả năng dòng tiền đầu tư quay trở lại hoặc nhu cầu công nghiệp gia tăng.

Tuy vậy, việc quay lại các mốc cao như 100-120 USD/ounce sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến vĩ mô, đặc biệt là lạm phát. Theo ông, nếu lạm phát duy trì ở mức cao, vai trò lưu trữ giá trị của kim loại quý sẽ được củng cố, qua đó hỗ trợ cả bạc và vàng.

Dù có dư địa tăng, bạc vẫn chịu tác động kép từ yếu tố tiền tệ và nhu cầu công nghiệp. Trong khi đó, vàng gắn chặt hơn với vai trò tài sản tiền tệ và được dẫn dắt chủ yếu bởi nhu cầu trú ẩn trong môi trường lạm phát.

Ở chiều ngược lại, nếu áp lực lạm phát chỉ mang tính tạm thời, dư địa tăng của bạc có thể hạn chế hơn, chủ yếu dựa vào nhu cầu công nghiệp. Khi đó, giá bạc nhiều khả năng dao động trong vùng 70-80 USD/ounce, thay vì bứt phá mạnh.

Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs một lần nữa nhấn mạnh, bạc là công cụ đa dạng hóa danh mục hiệu quả nhờ mức tương quan thấp với cổ phiếu và trái phiếu. Giai đoạn tích lũy hiện tại có thể mở ra cơ hội để nhà đầu tư từng bước gia tăng tỷ trọng.

Bên cạnh đó, mặt bằng giá cao và ổn định còn tạo điều kiện thuận lợi cho ngành khai khoáng, giúp doanh nghiệp tự tin triển khai các dự án trước đây chưa hiệu quả.

“Những dự án không khả thi ở mức 25 USD/ounce lại trở nên khả thi khi giá ở mức 70 USD/ounce”, ông nói và cho rằng giá ổn định là yếu tố then chốt cho kế hoạch dài hạn. Việc sản lượng tăng có thể thu hút thêm dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này.