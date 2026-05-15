Giá bạc trong nước hôm nay 15/5/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 14/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 3,186-3,282 triệu đồng/lượng, giảm 33.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank “bốc hơi” 880.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán, lùi về ngưỡng 84,96-87,52 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng cũng đóng cửa ở mức 3,216-3,298 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với lúc mở cửa, bạc miếng của thương hiệu này đã giảm 38.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 39.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Đáng chú ý, giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý có thời điểm đã chạm mốc 89 triệu đồng/kg, nhưng sau đó suy yếu. Chốt phiên, giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở ngưỡng 85,76-87,95 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 1,01-1,04 triệu đồng/kg so với lúc mở cửa.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat khép lại phiên giao dịch ở mức 3,202-3,284 triệu đồng/lượng, còn giá bạc thỏi loại 1kg là 85,51-87,71 triệu đồng/kg.

So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của Ancarat giảm 31.000-32.000 đồng/lượng, trong khi bạc thỏi giảm 700.000-720.000 đồng/kg (mua - bán).

Vừa chạm mốc 89 triệu đồng/kg, giá bạc thỏi đã quay đầu giảm. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 15/5/2026

Lúc 19h50 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở ngưỡng 86,49 USD/ounce, giảm 1,05 USD mỗi ounce, tương đương giảm 1,19% so với chốt phiên trước đó.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng giảm gần 2,39 USD mỗi ounce (-2,67%), xuống mức 86,98 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên gần 88 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng hai tháng và vượt trội so với nhiều kim loại quý khác nhờ triển vọng nhu cầu công nghiệp cải thiện. Bên cạnh vai trò là nguyên liệu quan trọng trong các lĩnh vực điện tử, năng lượng mặt trời và sản xuất công nghiệp, bạc cũng được xem là tài sản đầu tư truyền thống song hành cùng vàng.

Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý này phần nào bị hạn chế khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất suy giảm.

Ở diễn biến khác, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump để đánh giá khả năng đạt tiến triển trong thỏa thuận đình chiến thương mại vốn còn mong manh, cũng như các diễn biến liên quan đến xung đột với Iran.

Mới đây, HSBC đã nâng dự báo giá bạc, với kỳ vọng kim loại quý này sẽ đạt mức trung bình 75 USD/ounce trong năm 2026 và 68 USD/ounce vào năm 2027, cao hơn so với các dự báo trước đó lần lượt là 68,25 USD/ounce và 57 USD/ounce.

Tuy nâng mục tiêu giá, song HSBC vẫn giữ quan điểm thận trọng trong trung hạn. Ngân hàng này cho rằng mức thâm hụt nguồn cung đang dần thu hẹp, trong khi nhu cầu từ lĩnh vực công nghiệp và trang sức suy yếu sẽ hạn chế khả năng duy trì đà tăng mạnh của giá bạc trong thời gian dài.

Theo dự báo của HSBC, mức thâm hụt trên thị trường bạc toàn cầu sẽ giảm từ 143 triệu ounce trong năm 2025 xuống còn 73 triệu ounce vào năm 2026 và tiếp tục thu hẹp xuống 25 triệu ounce vào năm 2027, trong bối cảnh nguồn cung từ khai thác và tái chế gia tăng.

Ông James Steel, Trưởng bộ phận phân tích kim loại quý của HSBC, nhận định mức thâm hụt nguồn cung đang giảm không đủ để đẩy giá bạc tăng mạnh trong thời gian dài. Ngân hàng này dự báo giá bạc có thể hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026, kéo dài sang năm 2027.

Theo ông Steel, đồng USD suy yếu cùng những bất ổn địa chính trị kéo dài sẽ tiếp tục hỗ trợ giá bạc trong thời gian tới. Tuy nhiên, tỷ lệ vàng/bạc có khả năng nới rộng, khiến giá bạc có thể hạ nhiệt ngay cả trong trường hợp giá vàng tiếp tục đi lên.

HSBC đặt mục tiêu giá bạc vào cuối năm 2026 ở mức 70 USD/ounce và cuối năm 2027 là 65 USD/ounce.