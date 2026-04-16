Giá bạc trong nước hôm nay 16/4/2026

Thị trường bạc trong nước tiếp tục ghi nhận phiên giao dịch 15/4 rung lắc dữ dội, khi giá bạc tăng “bốc đầu” lên gần 84 triệu đồng/kg vào buổi sáng rồi giảm mạnh vào buổi chiều.

Cụ thể, sau khi vọt lên 83,49 triệu đồng/kg, giá bạc thỏi của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý bất ngờ quay đầu giảm mạnh và đóng cửa ở mức 78,69-81,12 triệu đồng/kg (mua - bán). So với lúc mở cửa, giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm mạnh 1,79 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm tới 1,84 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Tương tự, so với lúc mở cửa, giá bạc thỏi tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng giảm 1,22-1,28 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán, đóng cửa ở mức 78,75-81,17 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá mua - bán bạc thỏi tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đóng cửa ở ngưỡng 78,56-80,96 triệu đồng/kg, giảm 640.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc trong nước quay đầu giảm mạnh. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 16/4/2026

Trên thị trường thế giới, sau khi vọt lên ngưỡng 81 USD/ounce, giá bạc giao ngay lúc 21h ngày 15/4 (giờ Việt Nam) đã lùi về mức 80,1 USD/ounce. Tuy nhiên, so với chốt phiên trước đó, giá bạc giao ngay vẫn tăng gần 0,53 USD mỗi ounce (+0,66%).

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng tăng nhẹ 0,67 USD mỗi ounce, lên mức 80,21 USD/ounce. Thậm chí, có thời điểm giá bạc hợp đồng tương lai đã tăng lên 81,14 USD/ounce.

Hiện, bạc trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức giá cao nhất kể từ ngày 18/3 đến nay.

Theo Trading Economics, giá bạc duy trì trên mốc 80 USD/ounce trong phiên thứ Tư, sau khi tăng hơn 5% ở phiên trước đó. Đà tăng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát do giá năng lượng leo thang.

Washington và Tehran được cho là đang lên kế hoạch nối lại đàm phán trong vài ngày tới, sau khi vòng thương lượng cuối tuần trước đổ vỡ.

Trong khi đó, giá dầu thô giảm xuống dưới 90 USD/thùng, còn chỉ số USD lùi về mức thấp nhất trong 6 tuần, tạo thêm lực hỗ trợ cho nhóm kim loại quý. Thị trường cũng hạ nhiệt kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển sang trạng thái thận trọng, theo dõi diễn biến lạm phát.

Trao đổi với Kitco News, ông Christopher Vecchio, Giám đốc chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, nhận định lệnh ngừng bắn hiện vẫn rất mong manh và còn quá sớm để khẳng định khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Ông cho biết, những yếu tố bất ổn hiện hữu khiến ông chưa thực sự lạc quan với các kim loại quý trong ngắn hạn. Theo ông, thị trường cần một thỏa thuận rõ ràng, nếu không có thể xuất hiện làn sóng bán tài sản để huy động tiền mặt, gây áp lực giảm giá.

Dù vẫn lạc quan trong dài hạn, ông Vecchio cho rằng hiện chưa phải thời điểm phù hợp để giao dịch vàng và bạc trong ngắn hạn.

Trên thị trường, với hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 5, phe mua đang hướng tới mục tiêu đưa giá đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng 85 USD. Ở chiều ngược lại, phe bán đặt mục tiêu kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ mạnh 70 USD.

Trong ngắn hạn, ngưỡng kháng cự gần nhất nằm tại 80 USD, tiếp theo là đỉnh trong ngày 81,15 USD. Ở phía hỗ trợ, các mốc quan trọng lần lượt là 77 USD và 75 USD.