Giá bạc trong nước hôm nay 16/5/2026

Khép lại phiên giao dịch 15/5, giá bạc miếng loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat được niêm yết ở mức 2,909-2,999 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với lúc mở cửa, giá bạc miếng Ancarat giảm 101.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 88.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này giảm 2,35-2,7 triệu đồng/kg so với lúc mở cửa, còn 77,57-79,97 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên liền kề trước đó, giá bạc của Ancarat đã giảm 7,94-7,74 triệu đồng/kg.

Tương tự, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa ở mức 2,937-3,028 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 73.000-59.000 đồng/lượng so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng lùi sâu về mức 78,32-80,75 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm mạnh 1,95-1,57 triệu đồng/kg so với lúc mở cửa và thấp hơn 6,64-6,77 triệu đồng/kg so với chốt phiên liền kề trước đó.

Giá bạc trong nước giảm mạnh. Ảnh: Phú Quý

Chốt phiên giao dịch 15/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá mua - bán bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,892-2,988 triệu đồng/lượng, giảm 165.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank giảm về ngưỡng 77,12-79,68 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm sốc 4,7 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa. Còn so với chốt liền kề trước đó, giá bạc thỏi của thương hiệu này đã giảm 7,84 triệu đồng/kg ở cả hai chiều.

Giá bạc thế giới ngày 16/5/2026

Lúc 20h55 ngày 15/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới giảm mạnh 6,79 USD/ounce (-8,14%) so với chốt phiên trước đó, về ngưỡng 76,69 USD/ounce.

Giá bạc hợp đồng tương lai được giao dịch ở 77 USD/ounce, giảm 8,33 USD mỗi ounce, tương đương giảm 9,76%.

Theo Trading Economics, giá bạc lao dốc xuống 76 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đánh dấu phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thị trường chịu áp lực từ lo ngại lạm phát gia tăng tại Mỹ và nguy cơ lãi suất tiếp tục neo ở mức cao.

Các số liệu kinh tế mới công bố cho thấy giá sản xuất, giá nhập khẩu và giá xuất khẩu của Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh nhất kể từ năm 2022, trong khi lạm phát hàng năm lên mức cao nhất kể từ năm 2023. Diễn biến này được cho là chịu tác động từ cuộc xung đột kéo dài với Iran cũng như việc eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Trong bối cảnh đó, thị trường gần như không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thậm chí, một số nhà đầu tư còn đặt cược vào khả năng Fed có thể tăng lãi suất vào cuối năm.

Gây thêm áp lực lên giá bạc, UBS đã hạ mạnh dự báo nhu cầu đầu tư bạc toàn cầu trong năm nay từ hơn 400 triệu ounce xuống còn 300 triệu ounce, do nhu cầu công nghiệp suy yếu trong khi nguồn cung từ hoạt động khai thác gia tăng.

Ngân hàng này cũng dự báo mức thâm hụt nguồn cung trên thị trường bạc sẽ thu hẹp đáng kể, xuống còn khoảng 60-70 triệu ounce, thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó là khoảng 300 triệu ounce.

Trong báo cáo triển vọng kim loại quý mới nhất, công ty môi giới có trụ sở tại London - Sucden Financial cho rằng thị trường bạc hiện vẫn thiếu quy mô dòng vốn đầu tư đủ lớn để tạo ra một đợt tăng giá bền vững.

“Giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong quý II nhờ tình trạng thâm hụt nguồn cung kéo dài và vị thế đầu cơ còn khá thấp. Tuy nhiên, để hình thành một đợt tăng mạnh hơn, thị trường cần có sự trở lại của dòng vốn ETF, sự gia tăng các vị thế đầu cơ và môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn”, công ty này nhận định.

Sucden Financial cũng lưu ý bạc nhạy cảm với điều kiện kinh tế vĩ mô hơn vàng do nhu cầu công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nhu cầu tiêu thụ. Kim loại quý này có thể vượt trội hơn vàng trong kịch bản “hạ cánh mềm”, khi lạm phát hạ nhiệt và Fed nới lỏng chính sách tiền tệ mà không đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Bối cảnh này sẽ giúp cải thiện thanh khoản trong khi vẫn duy trì nhu cầu công nghiệp.

Tuy nhiên, công ty này cảnh báo nếu kinh tế suy giảm mạnh hơn dự kiến, yếu tố phụ thuộc vào nhu cầu công nghiệp có thể trở thành lực cản đối với bạc, khiến kim loại này biến động mạnh hơn và có nguy cơ kém hiệu quả hơn vàng.

Sucden Financial dự báo giá bạc sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong vùng 70-72 USD/ounce. Để quay trở lại vùng 80-85 USD/ounce, thị trường có thể cần thêm dòng vốn mạnh từ các quỹ ETF cùng với sự cải thiện của các điều kiện kinh tế vĩ mô.