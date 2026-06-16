Giá bạc trong nước ngày 16/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày đầu tuần (15/6), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,673-2,754 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 51.000-54.000 đồng/lượng tùy từng chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ lên mức 71,28-73,44 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 1,36-1,44 triệu đồng/kg (mua-bán) và cũng là mức tăng cao nhất trong ngày của các thương hiệu.

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc miếng loại 1 lượng lên mức 2,676-2,759 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 33.000-34.000 đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này lên mức 71,36-73,573 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 880.000-893.000 đồng/kg (mua-bán).

Chung xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giá bạc miếng lên mức 2,673-2,756 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 19.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá bạc thỏi 1kg của Phú Quý được nâng lên mức 71,279-73,493 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 470.000-503.000 đồng/kg theo mỗi chiều giao dịch.

Giá bạc đang lấy lại đà tăng trước các tín hiệu tích cực từ thị trường. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 16/6/2026

Lúc 22h ngày 15/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 70,63-70,88 USD/ounce. Giá này tăng 2,73 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 4,02%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng gần lên mức 71 USD/ounce vào thứ Hai. Đây là phiên tăng giá thứ ba liên tiếp sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình về việc mở lại eo biển Hormuz.

Nhờ đó, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng qua, đồng thời làm giảm lo ngại về lạm phát gia tăng và khả năng tăng lãi suất vốn ảnh hưởng đến kim loại quý.

Dự kiến, văn kiện giữa Mỹ và Iran sẽ được ký tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Giới quan sát nhận định, nội dung thỏa thuận sẽ bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa, giảm trừng phạt cho Iran và phá hủy chương trình hạt nhân của Tehran.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tổ chức cuộc họp chính sách đầu tiên trong tuần này dưới sự lãnh đạo của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Theo đó, lãi suất được kỳ vọng sẽ giữ nguyên.

Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ duy trì chính sách ổn định, còn Ngân hàng Nhật Bản có khả năng tăng lãi suất để hỗ trợ đồng tiền nội địa.

Giá vàng và bạc đang tăng lên cùng với giá cổ phiếu khi các thị trường hấp thụ tín hiệu từ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, kỳ vọng về lãi suất cao kéo dài đang là một cản trở đối với sự tăng trưởng giá của bạc.

Theo giới phân tích, kể từ khi tin tức về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran được công bố vào ngày 14/6, giá bạc đã phục hồi trở lại trên mức 70 USD/ounce. Tuy nhiên, chỉ số CPI cao - ở mức 4,2%, đã củng cố quan điểm của thị trường về một môi trường lãi suất cao kéo dài.

Trong cuộc họp FOMC (Uỷ ban Thị trường mở liên bang) vào ngày 17/6 tới, Fed sẽ công bố tóm tắt Dự báo Kinh tế và thông tin này sẽ làm rõ hơn cách mà cơ quan này nhìn nhận các tác động của sự gia tăng giá cả hiện tại.

Giống như vàng, bạc được coi là một kim loại quý. Bên cạnh đó, bạc còn chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ nhu cầu công nghiệp. Môi trường lãi suất cao đang kìm hãm nhu cầu đầu tư vào bạc và tình hình kinh tế xấu đi có khả năng làm giảm nhu cầu công nghiệp.