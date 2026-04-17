Giá bạc trong nước ngày 17/4/2026

Dù đã có những tín hiệu bứt phá và tăng giá ngay từ đầu phiên giao dịch nhưng 'phong độ' của bạc không thể duy trì lâu dài, giá bạc dần bị điều chỉnh đi xuống.

Kết thúc ngày giao dịch 16/4, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 79,2-81,6 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 800.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Tương tự, giá bạc thỏi 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 874.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 901.000 đồng/kg ở chiều bán ra, về ngưỡng 79,626-82,079 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cùng trong xu hướng giảm, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc thỏi 1kg ở mức 79,307-81,76 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 563.000-590.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc trong nước giảm sau khi tăng mạnh. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 17/4/2026

Lúc 21h15 ngày 16/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 78,72-78,97 USD/ounce. Mức giá này giảm 0,14 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 0,17%.

Theo Trading Economics, đã có thời điểm trong ngày thứ Năm, giá bạc tăng lên trên 80 USD/ounce, tiến gần đến mức cao nhất trong một tháng qua.

Giới đầu tư đánh giá về triển vọng các cuộc đàm phán Mỹ - Iran được khôi phục và một thỏa thuận hòa bình lâu dài tiềm năng giữa hai quốc gia. Điều này có thể giúp giảm áp lực lạm phát.

Các báo cáo cho biết Washington và Tehran đang xem xét việc gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần để thêm thời gian cho các cuộc đàm phán ngay cả khi Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa kép.

Sự chú ý hiện đang chuyển sang vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran. Nội dung đàm phán dự kiến tập trung vào việc mở lại eo biển và chương trình làm giàu hạt nhân của Iran.

Các kim loại quý đã nhận được sự hỗ trợ trong những tuần gần đây khi tiến triển ngoại giao ở Trung Đông giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát và khả năng thắt chặt chính sách của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, giá bạc vẫn thấp hơn gần 15% kể từ khi cuộc xung đột này bắt đầu.

Đối với giá bạc tương lai tháng Năm, theo Kitco News, các nhà đầu tư nhắm đến mục tiêu giá tăng tiếp theo là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức 85 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng, các ứng dụng công nghiệp của bạc đã tiêu thụ khoảng 58% nguồn cung toàn cầu hàng năm. Đây là yếu tố thiết lập nền tảng cầu cơ bản cho kim loại này.

Khác với các kim loại quý khác - nơi mà trang sức và đầu tư chiếm ưu thế trong tiêu thụ, vai trò của bạc lại nằm trong các quy trình sản xuất thiết yếu, từ đó tạo ra các mô hình cầu tương đối không linh hoạt.

Lĩnh vực công nghiệp không thể dễ dàng thay thế bạc bằng các vật liệu khác kể cả khi giá bạc tăng. Hay trong các ứng dụng công nghệ cao, bạc càng không thể thay thế do sở hữu các đặc tính độc đáo như độ dẫn nhiệt, độ dẫn điện và kháng khuẩn.