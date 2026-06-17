Giá bạc trong nước ngày 17/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/6, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết ở mức 2,664-2,745 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 12.000-15.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá mở cửa.

Bạc thỏi loại 1kg của SBJ lên mức 71,04-73,2 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 320.000-400.000 đồng/kg tuỳ từng chiều giao dịch.

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng, bạc thỏi được điều chỉnh lên mức 2,664-2,746 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 71,039-73,226 triệu đồng/kg (mua-bán). Các mức giá này tăng 32.000-33.000 đồng/lượng (mua-bán) và 853.000-880.000 đồng/kg (mua-bán).

Trong khi đó, Công ty CP Kim loại quý Ancarat nâng giá bạc miếng lên mức 2,669-2,752 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 48.000-50.000 đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này cũng tăng 1,28-1,325 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 71,173-73,378 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây là thương hiệu bạc có giá tăng mạnh nhất trong ngày giao dịch 16/6.

Giá bạc trong nước đang có sự hồi phục sau chuỗi ngày mất giá. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 17/6/2026

Lúc 21h30 ngày 16/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 69,48-69,73 USD/oune. Giá này giảm nhẹ 0,44 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 0,56%.

Theo Trading Economics, bạc giao dịch gần mức 70 USD/ounce vào ngày thứ Ba sau khi tăng gần 3% trong phiên giao dịch trước. Kỳ vọng về thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran giúp mở lại Eo biển Hormuz đang làm giảm lo ngại về cú sốc lạm phát do năng lượng. Thỏa thuận tạm thời trên dự kiến sẽ được ký kết bởi cả hai bên tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dòng chảy tự do của dầu từ Vịnh Ba Tư sẽ được khôi phục ngay khi thỏa thuận có hiệu lực. Tuy nhiên, cả Washington lẫn Tehran đều chưa công bố nội dung của biên bản thoả thuận. Điều này khiến các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng .

Thị trường cũng hướng tới một loạt quyết định chính sách của ngân hàng trung ương trong tuần này, trong đó có việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến tổ chức cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Lãi suất được kỳ vọng sẽ giữ nguyên.

Trên Kitco News, các chuyên gia nhận định, cấu trúc vĩ mô vẫn đang bị chi phối bởi yếu tố năng lượng và lãi suất. Dữ liệu lạm phát tháng Năm tại Mỹ khiến cho cuộc tranh luận về lãi suất tưởng chừng đã kết thúc, tuy nhiên, sự sụt giảm giá dầu tuần trước đã giảm áp lực lên kỳ vọng lạm phát và hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý.

Cuộc họp FOMC (Ủy ban Thị trường mở liên bang) bắt đầu vào thứ Ba và sẽ kết thúc vào thứ Tư với bản tóm tắt dự báo kinh tế được cập nhật.

Đối với các nhà đầu tư bạc và vàng, môi trường lãi suất không đổi hoặc cao hơn sẽ loại bỏ yếu tố thúc đẩy tăng giá trong ngắn hạn. Kim loại quý không tạo ra lợi suất trong khi lãi suất thực cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại. Yếu tố này tạo ra 'cơn gió ngược' ngắn hạn và cần được phân biệt rõ với các nhu cầu về cấu trúc dài hạn của kim loại.

Do đó, giới đầu tư cần theo dõi tỷ lệ vàng-bạc để có thêm góc nhìn hữu ích hơn về bối cảnh của những áp lực hiện tại.