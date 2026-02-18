Ở thị trường trong nước, cập nhật sáng nay ngày 18/2, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,826-2,914 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Tương tự, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này mở cửa niêm yết ở mức 73,38-75,65 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2,4 triệu đồng/kg so với chốt phiên hôm qua. Sau đó, lúc 11h56 hồi phục về giá 75,36-77,7 triệu đồng/kg (mua - bán)

Đây cũng là một trong những thương hiệu bạc hiếm hoi có động thái điều chỉnh giá trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Giá bạc thế giới ngày 18/2/2026

Đà giảm của bạc đã kéo dài tới tuần thứ ba khi thanh khoản thấp trong bối cảnh các kỳ nghỉ lễ đang diễn ra ở Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và một số khu vực khác tại châu Á.

Lúc 19h ngày 17/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 74,26-74,51 USD/ounce. Mức giá này giảm 2,28 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương mức giảm 2,98%.

Các thị trường bạc toàn cầu đã trải qua áp lực giảm đáng kể trong tuần này khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ thay đổi và các xung đột địa chính trị dai dẳng đã định hình lại tâm lý của nhà đầu tư đối với kim loại quý.

Kim loại màu trắng, thường được coi là đóng vai trò trong cả hàng hóa công nghiệp và tài sản an toàn, đã phải đối mặt với áp lực bán trên các nền tảng giao dịch lớn bao gồm COMEX và Thị trường Kim loại quý London.

Bạc thực sự đang tiến tới một mức "sàn cao hơn", nhưng "trần" vẫn chưa rõ ràng. (Ảnh: Ancarat)

Dự báo giá bạc

Trong một phân tích gần đây, các nhà phân tích của J.P. Morgan mô tả một kịch bản vừa cho thấy nền tảng ổn định hơn vừa cho thấy sự không chắc chắn kéo dài của giá bạc. Theo đó, bạc thực sự đang tiến tới một "sàn cao hơn", nhưng "trần" vẫn chưa rõ ràng vì cơ hội và rủi ro cho việc hình thành giá chồng chéo một cách bất thường.

Khác với vàng, bạc không có một cơ sở người mua rộng và ổn định tương đương. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương lại muốn mua vàng như một công cụ dự trữ và đa dạng hóa. Theo các nhà phân tích, điều này làm cho việc xác định một mức giá "hợp lý" cho bạc trở nên khó khăn hơn – và tăng rủi ro rằng tỷ lệ vàng/bạc sẽ lại tăng lên trong các giai đoạn căng thẳng mới.

Bên cạnh đó, nhu cầu về bạc ở một số khu vực vẫn là một yếu tố quan trọng. Vai trò của nhu cầu đầu tư – đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ – được coi là một động lực chính cho giá trong ngắn hạn. Nếu nhu cầu tăng cường hoặc suy yếu đáng kể, nó có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến việc hình thành giá bạc.

J.P. Morgan cũng cho rằng một phần lớn của các biến động này là do các xung lực chính trị và chính sách tiền tệ.

Dẫu vậy, bất chấp những xung lực ngắn hạn này, các chuyên gia cũng chỉ ra nhiều yếu tố cấu trúc có thể hạn chế nguồn cung. Hiện nay, bạc thường được khai thác như một sản phẩm phụ của các kim loại khác. Điều này làm cho sản xuất bạc ít linh hoạt hơn và không tự động phản ứng nhanh chóng với việc tăng nguồn cung.

Đồng thời, bạc vẫn là một kim loại công nghiệp. Khoảng 60% tổng nhu cầu bạc đến từ các ứng dụng công nghiệp. Đơn cử, trong ngành năng lượng mặt trời, bột bạc được sử dụng trong các mô-đun để dẫn điện.

Tuy nhiên, giới phân tích nhấn mạnh, cơ hội trên lại chính là rủi ro trung tâm đối với bạc. Giá bạc cao có thể khiến các nhà sản xuất giảm thêm hàm lượng bạc trên mỗi tế bào năng lượng mặt trời.

Trong dài hạn, các nhà sản xuất có thể chuyển sang các công nghệ không có bạc. Đợt tăng giá vừa qua có thể đã kích hoạt một "sự tăng tốc" cho việc thay thế và tiết kiệm nguyên liệu bạc, điều này sẽ ảnh hưởng đến số lượng bạc sử dụng trong các quý tới. Tuy nhiên, những chuyển đổi như vậy cần thời gian và có khả năng có tác động trong nhiều năm. Trong ngắn hạn, nhu cầu đầu tư vẫn là động lực giá quan trọng nhất đối với bạc.

Đối với năm 2026, giá bạc trung bình được dự đoán ở mức 81 USD/ounce, với quý IV dự kiến sẽ đạt mức trung bình quý cao nhất là 85 USD/ounce. Đối với năm 2027, mức giá trung bình sẽ là 85 USD/ounce.