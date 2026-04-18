Giá bạc trong nước ngày 18/4/2026

Kết thúc ngày giao dịch 17/4, giá bạc thỏi loại 1kg của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) lên mức 79,52-81,92 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 1,12 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc thỏi loại 1kg tăng 1,067 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,093 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 79,253-81,706 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng này, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 79,28-81,733 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 1,36-1,386 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây cũng là thương hiệu có giá bạc tăng mạnh nhất trong ngày.

Giá bạc thế giới ngày 18/4/2026

Lúc 21h30 ngày 17/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động ở mức 82,32-82,57 USD/ounce. Mức giá này tăng 4,02 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 5,13%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng khoảng 5% vào ngày thứ Sáu, lên 82 USD/ounce.

Các nhà đầu tư vui mừng trước tin tức Eo biển Hormuz sẽ vẫn hoàn toàn mở cửa cho vận tải thương mại trong suốt thời gian ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Tuy nhiên, các tàu được yêu cầu phải đi qua “lộ trình phối hợp” theo thông báo của cơ quan hàng hải Iran.

Những tín hiệu trên đã kích hoạt sự sụt giảm mạnh của giá dầu. Cụ thể, giá dầu giảm hơn 10%, giúp giảm bớt áp lực lạm phát, ít nhất là trong ngắn hạn.

Mặc dù tâm lý được cải thiện, tình hình chung vẫn còn mong manh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ sẽ vẫn được thi hành đầy đủ cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện.

Hiện tại, bạc đang trên đà kết thúc tuần với mức tăng 3,6%, đánh dấu lần tăng thứ tư liên tiếp trong tuần và cao hơn gần 30% so với mức thấp vào tháng Ba. Giá bạc được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng một thỏa thuận lâu dài giữa Mỹ và Iran có thể giảm thiểu rủi ro lạm phát và hạn chế nhu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

Trong năm 2026, nhu cầu công nghiệp đối với bạc dự kiến sẽ giảm 3%. Trong đó, 19% lượng tiêu thụ bạc trong các tấm pin mặt trời sẽ giảm.

Mặt khác, Công ty Metals Focus dự báo nhu cầu đầu tư sẽ là yếu tố thúc đẩy lớn nhất trên thị trường bạc trong năm nay. Nhu cầu đầu tư ước tăng 18% trong năm 2026.

Theo các chuyên gia, thời gian phát triển dự án khai thác đang tạo ra sự không linh hoạt trong nguồn cung trên thị trường bạc. Các dự án mới thường yêu cầu chu kỳ phát triển từ 5-10 năm từ khi phát hiện mỏ đến khi sản xuất. Thời gian kéo dài này khiến phản ứng cung đối với tín hiệu giá xảy ra chậm trễ đáng kể, khiến các giai đoạn mất cân bằng thị trường kéo dài.

Các quy định về môi trường, yêu cầu cấp phép và chi phí phát triển cơ sở hạ tầng tạo thêm những trở ngại cho việc mở rộng nhanh nguồn cung bạc.

Điều kiện thị trường hiện tại phản ánh những ràng buộc về nguồn cung này. Năm 2026 là năm thứ sáu liên tiếp diễn ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, với dự đoán thiếu hụt bạc là 46,3 triệu ounce. Dữ liệu này cho thấy khoảng cách dai dẳng giữa công suất sản xuất và tổng nhu cầu bạc. Đây là thách thức cấu trúc mà thị trường bạc đang phải đối mặt.