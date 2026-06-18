Giá bạc trong nước ngày 18/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,637-2,718 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 15.000-12.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá mở cửa.

Bạc thỏi 1kg của SBJ lùi về mức 70,32-72,48 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 400.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 320.000 đồng/kg ở chiều bán ra.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giá bạc miếng, bạc thỏi xuống 2,635-2,716 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 70,266-72,426 triệu đồng/kg (mua-bán). Các mức giá này lần lượt giảm 31.000-32.000 đồng/lượng và 0,827-1,033 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây là thương hiệu bạc có giá giảm mạnh nhất trong ngày.

Cùng xu hướng, Công ty CP Kim loại quý Ancarat đưa giá bạc miếng về mức 2,637-2,719 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 11.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bạc thỏi 1kg của thương hiệu này cũng rơi về ngưỡng 70,32-72,507 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 293.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc đang nhận được những tín hiệu tích cực từ thị trường. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 18/6/2026

Lúc 21h45 ngày 17/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 70,51-70,76 USD/ounce. Giá này tăng 0,61 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương tăng 0,86%.

Theo Trading Economics, giá bạc giao dịch quanh mức 70 USD/ounce vào ngày thứ Tư. Giá bạc đã tăng khoảng 3% trong tuần này khi các nhà đầu tư chờ đợi việc ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, vào đầu tuần, Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 4,35%, trong khi Ngân hàng Nhật Bản đã tăng lãi suất.

Mỹ và Iran được cho là sẽ ký một thỏa thuận tạm thời tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu. Nếu được phê duyệt, thỏa thuận này có thể nhanh chóng khôi phục việc xuất khẩu dầu của Iran và cải thiện sự an toàn cho hoạt động vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz.

Nhờ đó, các nhà giao dịch tin rằng rủi ro trong cung cấp năng lượng toàn cầu được giảm bớt. Sự không chắc chắn về năng lượng thấp hơn cũng có thể làm giảm lo ngại về lạm phát và quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai.

Trước đó, vào thứ Ba, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tổng thống Donald Trump có thể công bố một khung hòa bình sơ bộ sớm hơn mong đợi. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi xác nhận rằng một vòng đàm phán khác sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ.

Cùng thời điểm, các nhà đầu tư đang chú ý đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư. Giới phân tích dự đoán rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%.

Ngoài ra, thị trường còn tập trung vào những bình luận từ tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Các nhà giao dịch muốn có manh mối về lạm phát, tăng trưởng kinh tế và các động thái lãi suất trong tương lai. Những tín hiệu này có thể ảnh hưởng mạnh đến các tài sản nhạy cảm với lãi suất, bao gồm bạc.

Bạc vừa là một kim loại quý vừa là một tài sản đầu tư. Các nhà đầu tư thường sử dụng kim loại này để đa dạng hóa danh mục đầu tư và bảo vệ tài sản, chống lại lạm phát.

Nhiều yếu tố đang ảnh hưởng đến giá bạc. Căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế thường làm tăng nhu cầu đối với các tài sản an toàn. Bạc thường được hỗ trợ khi kỳ vọng lãi suất giảm hoặc khi áp lực tăng lãi suất suy yếu. Thêm vào đó, đồng USD yếu thường hỗ trợ giá bạc.

Mặt khác, bạc cũng là một kim loại công nghiệp chính. Các nhà sản xuất sử dụng bạc trong điện tử và pin mặt trời vì nó có khả năng dẫn điện tuyệt vời. Do đó, nhu cầu công nghiệp mạnh có thể đẩy giá bạc đi lên. Ngược lại, hoạt động sản xuất chậm có thể gây áp lực lên thị trường bạc.

Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đều đóng vai trò quan trọng đối với thị trường bạc. Trong đó, Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu công nghiệp lớn, còn Ấn Độ vẫn là một quốc gia tiêu dùng lớn của trang sức bạc.