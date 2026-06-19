Giá bạc trong nước hôm nay 19/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/6, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giá bạc miếng loại 1 lượng giảm mạnh 81.000-83.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với lúc mở cửa, lùi về ngưỡng 2,541-2,62 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý chốt phiên ở mức 67,76-69,87 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm mạnh 2,16-2,21 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán.

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat đưa giá bạc miếng loại 1 lượng về mức 2,526-2,604 triệu đồng/lượng và bạc thỏi loại 1kg là 67,36-69,44 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với thời điểm mở cửa, giá bạc miếng của Ancarat giảm 96.000-99.000 đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi “bốc hơi” 2,56-2,64 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán.

Giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đóng cửa được niêm yết ở mức 2,589-2,670 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của thương hiệu này giảm 9.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank sau 14 lần điều chỉnh cũng chốt phiên ở ngưỡng 69,04-71,2 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 240.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 160.000 đồng/kg ở chiều bán.

Giá bạc thỏi lại mất mốc 70 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 19/6/2026

Cập nhật lúc 20h09 ngày 18/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới giảm gần 1,22 USD mỗi ounce (-1,79%) so với chốt phiên giao dịch trước đó, rơi về mức 66,69 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 giảm sốc 3,96 USD mỗi ounce (-5,6%), lao về ngưỡng 66,81 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại Mỹ, khi nhà đầu tư đánh giá lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và triển vọng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao.

Sau cuộc họp chính sách mới nhất, Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5-3,75%, song phát tín hiệu "diều hâu" khi có tới 9/18 quan chức dự báo sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Diễn biến này đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đi lên, gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Giới phân tích cho rằng bạc đang phản ứng mạnh với biến động của lợi suất và đồng bạc xanh. Việc giá bạc giảm xuống dưới ngưỡng 68 USD/ounce khiến khu vực đường trung bình động 200 ngày trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cần theo dõi.

Ngoài ra, việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục xuất khẩu dầu của Iran đã kéo giá dầu giảm, qua đó làm suy yếu kỳ vọng lạm phát. Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và giá dầu đi xuống, thị trường bạc tiếp tục chịu áp lực từ triển vọng nhu cầu công nghiệp và kỳ vọng lãi suất cao kéo dài.

Trên thị trường bạc giao ngay, mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá vượt trở lại vùng kháng cự 69,08-70 USD/ounce. Nếu chinh phục thành công vùng giá này, bạc có thể mở rộng đà tăng lên các mốc 72 USD/ounce và 72,47 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, phe bán đang hướng tới mục tiêu kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 67 USD/ounce. Trong trường hợp mốc này bị phá vỡ, giá bạc có thể tiếp tục giảm về các vùng hỗ trợ thấp hơn tại 66 USD/ounce và 65 USD/ounce.

Hiện vùng kháng cự gần nhất của bạc nằm tại 69,08 USD/ounce, tiếp đến là 70 USD/ounce. Trong khi đó, các ngưỡng hỗ trợ quan trọng được xác định ở mức 67 USD/ounce và 66 USD/ounce.