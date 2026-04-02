Giá bạc trong nước ngày 2/4/2026

Lúc 13h27, giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ đã rơi mạnh về mức 71,12-73,68 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 4,88 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Tương tự, lúc 14h08, Phú Quý cũng niêm yết giá bạc thỏi 1kg về mức 70,933-73,119 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 1,733-1,787 triệu đồng/kg (mua-bán).

Lúc 14h09, giá bạc thỏi 1kg của Ancarat giảm tiếp 1,733-1,814 triệu đồng/kg (mua-bán), về mức 70,987-73,173 triệu đồng/kg (mua-bán).

Mở cửa phiên giao dịch ngày 2/4, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng của SBJ niêm yết ở mức 2,85-2,946 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 51.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá kết phiên ngày hôm qua.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này tăng 1,36 triệu đồng/kg ở các chiều giao dịch, lên mức 76-78,56 triệu đồng/kg (mua-bán). Tuy nhiên, ngay ở lần điều chỉnh giá thứ ba sau, giá bạc thỏi 1kg của SBJ lại nhanh chóng rơi về ngưỡng 74,24-76,8 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 1,76 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch so với kết phiên ngày hôm qua.

Trong khi đó, Ancarat niêm yết bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,727-2,812 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 83.000-85.000 đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi 1kg của Ancarat giảm 2,213 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 2,266 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, xuống mức 72,72-74,987 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, tại Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,725-2,809 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 85.000-88.000 đồng/lượng ở từng chiều giao dịch. Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này cũng lùi về mức 72,666-74,906 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2,267-2,347 triệu đồng/kg (mua-bán).

Ngày giao dịch đầu tiên của tháng Tư khép lại với biểu đồ giá bạc gần như đi ngang. Dù bạc đã có tín hiệu tăng giá nhanh vào thời điểm mở cửa nhưng xu hướng này không duy trì được lâu và giá bạc lại quay đầu giảm dần.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/4, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,799-2,895 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 36.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ giảm 960.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra, về mức 74,64-77,2 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trái với xu hướng trên, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 1 lượng lên mức 2,81-2,897 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng nhẹ 9.000 đồng/lượng ở các chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này ở mức 74,933-77,253 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 240.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tương tự, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý lên mức 2,81-2,897 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 5.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý ở mức 74,933-77,253 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 134.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Cả giá bạc và khối lượng giao dịch đều đang sụt giảm mạnh. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 2/4/2026

Lúc 8h20 ngày 2/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 73,47-73,72 USD/ounce. Mức giá này giảm 1,51 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 2,02%.

Lúc 20h ngày 1/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 74,61-74,86 USD/ounce. Mức giá này giảm 0,39 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương mức giảm 0,52%.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm nhẹ xuống khoảng 74 USD/ounce vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng Tư và đã kéo dài đợt bán tháo mạnh mẽ của tháng Ba trước đó. Khối lượng bạc hiện đang giao dịch thấp hơn gần 40% so với mức cao kỷ lục hồi tháng Một. Những dữ liệu trên phản ánh lo ngại về lạm phát giữa bối cảnh thị trường năng lượng bị gián đoạn và thúc đẩy sự chuyển hướng 'diều hâu' của giới đầu tư cũng như ngân hàng trung ương.

Các nhà giao dịch đã từ bỏ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm 2026, đảo ngược các dự báo trước chiến tranh về hai lần cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, hy vọng về việc giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông đã xuất hiện. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quốc gia này đã đạt được phần lớn mục tiêu quân sự và sẽ để các quốc gia khác quản lý những vấn đề ở Eo biển Hormuz. Điều này diễn ra sau khi truyền thông nhà nước Iran trích dẫn lời Tổng thống Masoud Pezeshkian rằng nước Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu các điều kiện của họ được đáp ứng.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Năm tăng 0,321 USD lên 75,24 USD/ounce.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong trung hạn, giá bạc vẫn có thể chịu áp lực khi thị trường đang điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ, với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại trong phần lớn năm 2026. Chi phí năng lượng gia tăng được cho là sẽ dần phản ánh vào dữ liệu lạm phát từ tháng Ba trở đi, khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.

Về phía nhu cầu vật chất, tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ bạc công nghiệp lớn nhất thế giới - hoạt động sản xuất trong tháng Ba đã quay trở lại vùng mở rộng sau hai tháng thu hẹp liên tiếp. Chỉ số PMI (quản trị mua hàng) đạt 50,4 điểm, mức cao nhất kể từ tháng Ba năm ngoái.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, đà phục hồi chủ yếu đến từ việc các nhà máy đẩy mạnh sản xuất trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài trong tháng 2. Đáng chú ý, nhu cầu quốc tế đối với các sản phẩm năng lượng sạch của Trung Quốc, đặc biệt là tấm pin năng lượng mặt trời, đã gia tăng trở lại trong những tuần gần đây.

Hiện, lĩnh vực công nghiệp chiếm khoảng 60% nhu cầu bạc toàn cầu, riêng ngành quang điện đóng góp khoảng 17%. Những tín hiệu trên cho thấy triển vọng tiêu thụ bạc đang được cải thiện, qua đó góp phần hỗ trợ giá bạc trong giao dịch.