Giá bạc trong nước ngày 2/6/2026

Khép lại ngày giao dịch 1/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,868-2,958 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng nhẹ 3.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa. Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này lên mức 76,48-78,88 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng, bạc thỏi được niêm yết ở mức 2,856-2,945 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 76,16-78,533 triệu đồng/kg (mua-bán). Các mức giá này lần lượt tăng 8.000-9.000 đồng/lượng (mua-bán) và 210.000-243.000 đồng/kg (mua-bán).

Trái với xu hướng trên, bạc miếng 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở mức 2,864-2,953 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá lúc mở cửa. Bạc thỏi 1kg của thương hiệu này về mức 76,373-78,746 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 27.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 24.000 đồng/kg ở chiều bán ra.

Giá bạc gần như đi ngang qua các phiên giao dịch và thiếu động lực tăng giá. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 2/6/2026

Lúc 22h ngày 1/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới dao động quanh mức 74,13-74,38 USD/ounce. Giá này giảm 1,02 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 1,36%.

Theo Trading Economics, giá bạc giao dịch dưới 75 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6. Mức giá này vẫn còn xa so với mức đỉnh trong vòng hai tháng là 89,4 USD/ounce - được ghi nhận vào giữa tháng 5.

Giá dầu tăng do các cuộc tấn công mới giữa Iran và Mỹ. Bên cạnh đó, việc Iran ngừng liên lạc với Mỹ về các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố dự báo về lãi suất cao kéo dài.

Cuối tuần qua, các bên liên quan đã trao đổi các đề xuất để sửa đổi một dự thảo thỏa thuận nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn và mở lại Eo biển Hormuz. Dù vậy, tiến triển có ý nghĩa này vẫn chưa chắc chắn.

Các nhà giao dịch dự đoán khoảng 50% khả năng về việc có ít nhất một lần tăng lãi suất của Mỹ trước cuối năm. Sự chú ý cũng chuyển sang dữ liệu việc làm của Mỹ trong tuần này và những phát biểu sắp tới từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới đầu tư đang tập trung vào chính sách tiền tệ của Fed. Cơ quan này sẽ tổ chức cuộc họp về lãi suất tiếp theo vào tháng Sáu và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất, theo báo cáo gần đây của các nhà phân tích.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân tác động tới chính sách lãi suất tới đây là áp lực lạm phát cao vẫn tiếp tục gia tăng do giá năng lượng tăng cùng các yếu tố khác. Trong khi đó, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh lại đang chịu áp lực chính trị ngày càng tăng từ Tổng thống Donald Trump về việc giảm lãi suất.