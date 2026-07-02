Giá bạc trong nước ngày 2/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 1/7, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,214-2,283 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm nhẹ 3.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này vào cuối phiên 1/7 cũng được điều chỉnh xuống 59,04-60,88 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 80.000 đồng/kg ở cả hai chiều so với mức mở cửa.

Trong khi đó, vào cuối phiên giao dịch 1/7, Công ty CP Kim loại quý Ancarat nâng giá bạc miếng lên mức 2,290-2,361 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 92.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 95.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của Ancarat cũng được điều chỉnh lên mức 61,067-62,96 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng tới 2,327 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng hơn 2,53 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với mức niêm yết đầu phiên.

Giá bạc có xu hướng phục hồi. Ảnh: Phú Quý

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý vào cuối phiên 1/7 cũng nâng giá bạc miếng, bạc thỏi lên mức 2,232-2,301 triệu đồng/lượng (mua - bán) và 59,52-61,36 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với mức mở cửa, giá bạc miếng của Phú Quý tăng 43.000-44.000 đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi tăng 1,15 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng hơn 1,17 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Giá bạc thế giới ngày 2/7/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc hôm nay có xu hướng phục hồi sau nhiều ngày chịu áp lực điều chỉnh giảm.

Lúc 21h12' ngày 1/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 60,49 USD/ounce, tăng 1,9 USD/ounce so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc phục hồi từ mức thấp nhất trong 7 tháng khi giới đầu tư tập trung theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trong ngày 1/7 cùng báo cáo việc làm của Mỹ được công bố vào sáng 2/7 (giờ địa phương), trước khi thị trường nghỉ lễ. Diễn biến từ các sự kiện này được cho là sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường.

Nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục tích cực thì khả năng Fed duy trì chính sách lãi suất cao sẽ tăng lên, qua đó gây sức ép đối với nhóm kim loại quý.

Trái lại, nếu các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại thì kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất có thể quay trở lại và hỗ trợ giá bạc phục hồi.

Bên cạnh các yếu tố về chính sách tiền tệ, nhà đầu tư cũng theo dõi diễn biến địa chính trị. Đó là triển vọng nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Nhưng phía Iran đã bác bỏ các thông tin cho rằng hai bên sẽ tiến hành đối thoại tại Doha trong tuần này, khẳng định những thông tin đó là không có cơ sở.

Dù giá bạc có xu hướng đi lên nhưng theo Trading Economics, kim loại này đang tiệm cận mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025. Tính chung trong tháng 6 và cả quý II năm nay, giá bạc đã giảm hơn 20%.

Theo phân tích của FX Empire, ngưỡng 57 USD/ounce hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ rất quan trọng đối với giá bạc. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá bạc có thể tiếp tục giảm về vùng 50 USD/ounce.

Theo một số chuyên gia, sau nhịp điều chỉnh mạnh từ đỉnh 121,67 USD/ounce thiết lập ngày 29/1, nhiều nhà đầu tư có xu hướng xem vùng giá hiện tại là cơ hội tích lũy dài hạn.