Giá bạc trong nước ngày 20/4/2026

Bám sát giá thế giới, giá bạc trong nước trải qua một tuần giao dịch với nhiều tín hiệu khởi sắc khi thông tin hòa đàm tại khu vực Trung Đông liên tục xuất hiện. Các thương hiệu lớn đã điều chỉnh giá bạc thỏi tăng mạnh từ 4,5-5,3 triệu đồng/kg.

Cụ thể, trước khi nghỉ cuối tuần, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 80,906-83,413 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 4,876-5,043 triệu đồng/kg (mua-bán) so với mức chốt phiên giao dịch ở tuần liền trước. Ước tính, tuần qua, giá bạc thỏi Phú Quý đã tăng 6,4%.

Cũng trong xu hướng tăng, sau một tuần, giá bạc thỏi loại 1kg của Công ty CP Kim loại quý Ancarat tăng 4,59 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 4,72 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 80,48-82,96 triệu đồng/kg (mua-bán).

Còn giá bạc thỏi loại 1kg của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) chốt tuần ở mức 80,32-82,72 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 5,2-5,36 triệu đồng/kg ở từng chiều giao dịch. Đây cũng là thương hiệu có giá bạc thỏi tăng mạnh nhất trong tuần.

Giá bạc khép lại một tuần với mức tăng giá mạnh. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 20/4/2026

Khép lại một tuần giao dịch, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động ở mức 80,95 USD/ounce. Mức giá này tăng 5,05 USD/ounce so với mức đóng cửa tuần trước, tương đương tăng hơn 6,6%.

Theo Kitco News, giới phân tích nhận định, cả vàng và bạc đã trải qua một đợt tăng giá mạnh mẽ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Eo biển Hormuz sẽ vẫn mở trong suốt thời gian ngừng bắn giữa các bên.

Thông báo trên tác động mạnh đến các loại tài sản, trong đó, giá dầu thô giảm hơn 10%; còn cổ phiếu Mỹ tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới khi phần bù rủi ro lạm phát giảm mạnh.

Hợp đồng tương lai bạc cũng trải qua một đợt biến động lớn. Trong tuần, hợp đồng tương lai bạc trên sàn Comex đã tăng 6,45%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp và tăng 32% so với mức giá ghi nhận vào cuối tháng Ba. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai bạc vẫn thấp hơn 33,55% so với mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào ngày 29/1/2026.

Trong lĩnh vực công nghiệp, theo các chuyên gia, các ứng dụng công nghiệp tiêu thụ bạc dù chỉ với số lượng nhỏ nhưng đã trở thành một phần không thể tách rời trong các sản phẩm chế tạo, tạo áp lực thiếu hụt nguồn cung dài hạn. Nhu cầu công nghiệp này khác với nhu cầu đầu tư vốn có thể trả kim loại trở lại thị trường.

Ước tính, khoảng 60% nhu cầu bạc hàng năm bắt nguồn từ những ứng dụng công nghiệp không thể đảo ngược. Các đặc tính độc đáo của bạc như độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao khiến việc thay thế kim loại này là một thách thức về mặt kỹ thuật.

Riêng sản xuất pin mặt trời đã tiêu thụ khoảng 140 triệu ounce bạc vào năm 2025, chiếm 12% tổng nhu cầu toàn cầu mặc dù các nhà sản xuất đã nỗ lực giảm thiểu lượng bạc sử dụng.

Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời đang đối mặt với bài toán cân bằng phức tạp giữa việc giảm chi phí nguyên liệu thô và duy trì hiệu suất điện mà bạc mang lại.

Hiện, ứng dụng bột bạc trong các tế bào quang điện đạt được độ dẫn điện tối ưu mà các vật liệu thay thế vẫn chưa đạt được. Đồng thời, ứng dụng này duy trì tuổi thọ hoạt động từ 25-30 năm cần thiết cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời.

Các nỗ lực tiết kiệm hiện tại thường giảm lượng bạc từ khoảng 12 mg bạc trên mỗi W điện xuống còn 10 mg mỗi W. Tuy nhiên, những hạn chế kỹ thuật đã ngăn cản việc giảm thêm bạc mà không làm giảm hiệu suất.

Trước đó, phản ứng của ngành công nghiệp đối với việc tăng chi phí bạc vào năm 2025 đã thúc đẩy nghiên cứu chất thay thế. Dẫu vậy, sự phụ thuộc tiếp tục vào bạc cho thấy những thách thức kỹ thuật liên quan.

Các lựa chọn thay thế dựa trên đồng hay các vật liệu dẫn điện khác đối mặt với các hạn chế về độ bền và hiệu suất. Những yếu tố này làm giảm tính khả thi thương mại cho các ứng dụng năng lượng mặt trời hiệu suất cao.