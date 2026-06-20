Giá bạc trong nước hôm nay 20/6/2026

Khép lại phiên giao dịch ngày 19/6, các thương hiệu bạc trong nước tiếp tục điều chỉnh giá bạc theo hướng giảm.

Cụ thể, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đóng cửa ở mức 2,487-2,565 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 9.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank cũng giảm 240.000 đồng/kg ở cả hai chiều, rơi về ngưỡng 66,32-68,4 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng cũng chốt phiên ở mức 2,443-2,519 triệu đồng/lượng và bạc thỏi loại 1kg ở ngưỡng 65,15-67,17 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của công ty này tiếp tục giảm thêm 23.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi bạc thỏi giảm 610.000-620.000 đồng/kg ở chiều mua và bán.

Ở chiều ngược lại, lúc 19h59 ngày 19/6, giá bạc miếng loại 1 lượng được Công ty CP Kim loại quý Ancarat điều chỉnh tăng nhẹ 4.000-5.000 đồng/lượng, lên ngưỡng 2,469-2,546 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này cũng được điều chỉnh lên 65,84-67,89 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 110.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 130.000 đồng/kg ở chiều bán so với thời điểm mở cửa.

Giá bạc trong nước vẫn tiếp đà giảm. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 20/6/2026

Trên thị trường thế giới, đà giảm của bạc vẫn chưa chấm dứt. Theo đó, lúc 20h10 ngày 19/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 65,19 USD/ounce, giảm gần 0,53 USD mỗi ounce, tương đương giảm 0,81% so với chốt phiên trước đó. Thậm chí, có thời điểm giá bạc giao ngay còn rơi về ngưỡng 63,3 USD mỗi ounce.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng lao về mức 65,31 USD/ounce, giảm 1 USD mỗi ounce (-1,52%) so với chốt phiên trước đó.

Theo Trading Economics, giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm, lùi xuống dưới ngưỡng 65 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ ngày 11/6. Với diễn biến hiện tại, kim loại quý này đang hướng tới tuần giảm khoảng 4,5%.

Đáng chú ý, áp lực lên giá bạc gia tăng khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong vòng một năm sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù giữ nguyên lãi suất, Fed vẫn phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Giới phân tích cho rằng triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài đang làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc, đồng thời hỗ trợ đà tăng của đồng USD.

Bên cạnh đó, thị trường còn chịu tác động từ những bất ổn địa chính trị. Thụy Sĩ mới đây cho biết cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại Trung Đông sẽ không diễn ra như kế hoạch trong ngày thứ Sáu. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài trong khu vực.

Tuần tới, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ nhằm đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Các báo cáo đáng chú ý gồm chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ của S&P Global, doanh số bán nhà mới, số liệu GDP quý I điều chỉnh lần cuối, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần...

Những dữ liệu này được kỳ vọng sẽ tác động đáng kể đến diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và thị trường kim loại quý trong thời gian tới.