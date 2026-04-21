Giá bạc trong nước ngày 21/4/2026

Sau 1 tuần tăng mạnh, ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới chứng kiến giá bạc đảo chiều. Kim loại này chịu tác động bởi những thông tin không mấy tích cực từ Trung Đông.

Đóng cửa ngày giao dịch 20/4, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 79,279-81,733 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 907-933.000 đồng/kg (mua-bán) so với giá mở cửa. Đây là thương hiệu bạc có mức giá giảm mạnh nhất trong ngày.

Cũng trong xu hướng giảm, giá bạc thỏi loại 1kg của Công ty CP Kim loại quý Ancarat giảm 374.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 400.000 đồng/kg ở chiều bán ra, về mức 79,573-82,027 triệu đồng/kg (mua-bán).

Còn giá bạc thỏi loại 1kg của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) rơi về ngưỡng 78,88-81,28 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch so với lúc mở cửa.

Xu hướng tăng của bạc đã bị chặn đứng trước các thông tin xấu về thị trường. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 21/4/2026

Lúc 21h30 ngày 20/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động ở mức 80,07-80,32 USD/ounce. Mức giá này giảm 0,63 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 0,78%.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm gần 2% vào ngày thứ Hai. Yếu tố tác động tới giá bạc đến từ các hành động mới ở Eo biển Hormuz - đây là diễn biến căng thẳng khiến giá dầu tăng mạnh trở lại, làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Trong diễn biến leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hải quân Mỹ đã bắn và bắt giữ một tàu hàng mang cờ Iran ở Vịnh Oman sau khi tàu này phớt lờ cảnh báo dừng lại khi rời khỏi Hormuz. Đáp lại, Tehran cũng đã nhắm mục tiêu vào các tàu và khẳng định lại quyền kiểm soát eo biển. Iran lập luận rằng, sự phong tỏa của Mỹ đối với các tàu liên kết với Iran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Dù phía Iran không thấy nhiều triển vọng, song, ông Trump cho biết vẫn còn cơ hội cho một thỏa thuận trước vòng đàm phán tiếp theo ở Pakistan.

Cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông đã gây ra một cú sốc nguồn cung năng lượng lịch sử, làm gia tăng rủi ro lạm phát và làm gia tăng khả năng tiếp tục tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương. Các tác động dây chuyền đã ảnh hưởng đến kim loại quý. Giá bạc vẫn duy trì mức giảm khoảng 15% kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra.

Đối với hợp đồng tương lai, giá bạc tháng Năm giảm 2,437 USD/ounce, xuống còn 79,395 USD/ounce.

Giới phân tích cho hay, giá dầu thô cao tạo ra những tác động mâu thuẫn trên thị trường bạc thông qua các cơ chế cạnh tranh ở những khoảng thời gian khác nhau. Giá dầu tăng do xung đột diễn ra ở Trung Đông và sự gián đoạn trong các tuyến cung ứng đã tạo ra áp lực lạm phát ngay lập tức, ảnh hưởng đến phản ứng chính sách của ngân hàng trung ương cũng như quyết định phân bổ đầu tư.

Tác động trên thể hiện qua các tính toán chi phí cơ hội khi lợi suất thực tế tăng lên khiến các tài sản không sinh lãi như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn so với các lựa chọn có lãi suất. Hồi tháng 3, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang quyết định giữ lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong khi nâng dự báo lạm phát lên 2,7%. Điều này cho thấy những lo ngại về lạm phát do dầu mỏ đã thúc đẩy ảnh hưởng đến lập trường chính sách tiền tệ. Phản ứng chính sách này khiến các tổ chức chuyển hướng dòng vốn ra khỏi kim loại quý để sang các kênh đầu tư có lợi suất.

Ngoài ra, các hoạt động khai thác bạc phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu diesel cho việc vận hành thiết bị; điện cho các cơ sở chế biến; quá trình vận chuyển khi đưa tinh quặng đến các nhà máy lọc. Với những quy trình tiêu tốn năng lượng này, giá dầu cao kéo dài sẽ dần dần làm tăng chi phí duy trì trong toàn ngành.