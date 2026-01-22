Giá bạc trong nước hôm nay 22/1/2026

Kết phiên giao dịch ngày 21/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở mức 3,588-3,699 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 11.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá mở cửa.

Trong khi đó, giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên tăng 293.000 đồng/kg ở cả hai chiều, lên mức 95,679-98,639 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) kết phiên 21/1 được niêm yết quanh 3,609-3,699 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 15.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 tăng 400.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, lên mức 96,24-98,64 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Như vậy, sau khi phá vỡ mốc 98 triệu đồng/kg, bạc thỏi vẫn trụ vững trên đỉnh cao kỷ lục và tiếp tục chinh phục các mức giá cao hơn.

Bạc liên tiếp xô đổ các kỷ lục về giá. Ảnh: T.C

Giá bạc thế giới hôm nay 22/1/2026

Lúc 21h ngày 21/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 94,86-95,11 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc đã tăng 0,39 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,41%.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng nhẹ lên khoảng 95 USD/ounce vào thứ Tư, sau khi đạt đỉnh cao kỷ lục trong ngày là 95,87 USD vào thứ Ba, nhờ vào sự kết hợp giữa nhu cầu trú ẩn an toàn và tình trạng thiếu hụt vật chất kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên đường đến Davos (Thụy Sĩ), dự kiến sẽ sử dụng Diễn đàn Kinh tế Thế giới để tăng cường nỗ lực kiểm soát Greenland bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ châu Âu.

Vào thứ Ba, ông Trump đã khẳng định tham vọng kiểm soát hòn đảo Bắc Cực, từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Mỹ và khẳng định bà sẽ không nhượng bộ Greenland. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đang xem xét các biện pháp trả đũa có thể.

Quay trở lại thị trường bạc, nhu cầu không có dấu hiệu giảm bớt trong khi nguồn cung vẫn tiếp tục chậm trễ. Thị trường đã trải qua 4 năm liên tiếp thâm hụt toàn cầu, với tình trạng thiếu hụt ngày càng sâu sắc hơn.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, chuyên gia cho biết, dù đang trụ vững trên vùng đỉnh cao kỷ lục, giá bạc ngắn hạn vẫn xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật do hoạt động chốt lời. Giá bạc tháng Ba giảm 0,451 USD xuống còn 94,18 USD/ounce.

Bạc đã nổi lên như một trong những tài sản có hoạt động mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực hàng hóa toàn cầu vào năm 2025. Giá bạc tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế, được hỗ trợ bởi sự kết hợp giữa nhiều yếu tố như sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô, gián đoạn cung ứng, dòng đầu tư mạnh mẽ và nhu cầu công nghiệp.

Sau một đợt tăng trưởng đặc biệt như vậy, câu hỏi cho các nhà đầu tư khi thị trường chuyển sang năm 2026 là liệu bạc có thể duy trì động lực của mình hay liệu lợi nhuận có khả năng giảm bớt?

Theo giới phân tích, triển vọng giá bạc trong năm 2026 nghiêng về khả năng điều chỉnh hơn là đảo chiều mạnh. Dù không thể loại trừ các biến động ngắn hạn và hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng giá sốc, các yếu tố nền tảng hỗ trợ thị trường nhìn chung vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, mặt bằng giá cao hiện nay cũng làm gia tăng rủi ro điều chỉnh về mức trung bình, khiến cán cân rủi ro - lợi nhuận trở nên cân bằng hơn so với các giai đoạn trước của chu kỳ.