Giá bạc trong nước ngày 22/4/2026

Mở cửa ngày giao dịch 22/4, giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý niêm yết ở mức 77,839-80,239 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 960.000-987.000 đồng/kg (mua-bán) so với kết phiên ngày hôm qua.

Cũng trong xu hướng này, giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ giảm 1,36 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch, về ngưỡng 76,96-79,36 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc của Ancarat giảm 1,333 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,387 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, rơi về mức 77,52-79,92 triệu đồng/kg (mua-bán).

Đây cũng là thương hiệu bạc có mức giá bán ra giảm sâu nhất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/4, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 78,799-81,226 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 987.000-1,04 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc thỏi loại 1kg của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) giảm 1,04 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch, rơi về ngưỡng 78,32-80,72 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng giảm, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc thỏi loại 1kg về mức 78,853-81,307 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 586.000-587.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc khó có sự bứt phá ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 22/4/2026

Lúc 8h30 ngày 22/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động ở mức 77,52-77,77 USD/ounce. Mức giá này tăng 0,98 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 1,28%.

Lúc 21h30 ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động ở mức 78,33-78,58 USD/ounce; giảm 1,27 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 1,6%.

Theo Trading Economics, bạc vẫn chịu áp lực và nằm ở mức giá dưới 79 USD/ounce vào thứ Ba khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng đàm phán giữa Mỹ và Iran so với những căng thẳng leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo "ông mong đợi sẽ tiến hành không kích" Iran khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào thứ Tư. Tuy nhiên, vị tổng thống này vẫn gợi ý Tehran có thể đạt được một "thỏa thuận lớn" nếu tham gia vào các cuộc đàm phán với Pakistan. Về phần mình, Iran đã phủ nhận việc tham gia đàm phán.

Xung đột ở Trung Đông đã gây ra một cú sốc lịch sử trong cung cấp năng lượng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và nâng kỳ vọng về việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương. Điều này làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý.

Ngoài áp lực trên, dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực làm tăng kỳ vọng lãi suất cao, giảm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn. Kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra, bạc đã giảm hơn 15%.

Trên Kitco News, giới phân tích nhận định, các cuộc đàm phán giữa các bên vẫn đang tiếp diễn và được cho là đã đạt được một số tiến bộ. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên đối đầu vẫn còn khá xa nhau. Do đó, trong thời gian này, thị trường kim loại sẽ tiếp tục ghi nhận sự thận trọng của giới đầu tư.

Dù vậy, bạc vẫn có nền tảng nhu cầu công nghiệp vững chắc. Kim loại này cũng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực năng lượng xanh. Hiện, sản xuất tế bào quang điện mặt trời chiếm khoảng 16% nhu cầu bạc toàn cầu. Tỷ lệ này tăng lên hàng năm khi việc lắp đặt năng lượng tái tạo gia tăng trên toàn thế giới.

Mỗi tấm pin mặt trời cần từ 15-20 gram bạc để đạt được độ dẫn điện tối ưu. Do vậy, bạc không thể thay thế trong các cấu hình công nghệ hiện tại.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán mức tăng trưởng lên tới 85% trong công suất năng lượng mặt trời toàn cầu vào năm 2026. Điều này trực tiếp dẫn đến tăng nhu cầu tiêu thụ bạc. Sự tăng trưởng trong nhu cầu cấu trúc diễn ra độc lập với các hoạt động giao dịch đầu cơ bạc.

Bạc được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, gồm: Sản xuất tấm pin mặt trời: 16% nhu cầu hàng năm; điện tử và chất bán dẫn: 22% lượng tiêu thụ; thành phần xe điện: 25-50 gram mỗi xe; ứng dụng y tế: 8% sử dụng trong công nghiệp; phát triển hạ tầng 5G: tăng trưởng 12% hàng năm.