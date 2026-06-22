Giá bạc trong nước hôm nay 22/6/2026

Tuần qua, giá bạc trong nước như chơi “tàu lượn” khi tăng mạnh trong những phiên đầu tuần rồi lao dốc ở những phiên sau và rơi về sát vùng đáy của năm 2026.

Theo đó, khép lại tuần giao dịch vừa qua, giá bạc miếng loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat được niêm yết ở mức 2,461-2,537 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi loại 1 kg giảm xuống còn 65,63-67,65 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với chốt tuần giao dịch liền kề trước đó, giá bạc miếng của Ancarat đã giảm 108.000-112.000 đồng/lượng (mua - bán), trong khi bạc thỏi giảm tới 2,88 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 2,99 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Chung xu hướng, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý chốt tuần ở mức 2,459-2,535 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 113.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 117.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần giao dịch liền kề trước đó.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng bị “thổi bay” 3,02-3,12 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán, chỉ còn 65,57-67,6 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá mua và bán bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,487-2,565 triệu đồng/lượng, giảm 57.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt tuần giao dịch liền kề trước đó.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank cũng giảm 1,52 triệu đồng/kg ở cả hai chiều, rơi về ngưỡng 66,32-68,4 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước vẫn trong xu hướng giảm. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 22/6/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc ghi nhận thêm một tuần giảm và xuyên thủng đáy 6 tháng qua.

Cụ thể, khép lại giao dịch tuần qua, giá bạc giao ngay rơi về mức 64,93 USD/ounce, giảm mạnh 4,52% so với chốt tuần giao dịch trước đó. Đáng nói, giá bạc giao ngay đã xoá sạch thành quả tăng trong 6 tháng qua khi ghi nhận mức giảm 3,34%.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 chốt tuần qua chỉ còn 64,91 USD/ounce, giảm 4,51% so với chốt tuần liền kề trước đó. Còn trong 6 tháng qua, giá bạc hợp đồng tương lai đã “bốc hơi” 3,82%.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm sau cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo đó, Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5-3,75%, song phát tín hiệu theo hướng "diều hâu", làm gia tăng kỳ vọng về khả năng tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.

Hiện thị trường đang đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 7 là 38,5% và tháng 9 là 51,7%.

Giới phân tích cho rằng triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng đang làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc, qua đó tạo áp lực lên giá kim loại quý này trong ngắn hạn.

Còn về địa chính trị, eo biển Hormuz vẫn là rủi ro lớn với thị trường. Tuy nhiên, tác động hiện nay được đánh giá ít gây áp lực lạm phát hơn so với giai đoạn đầu của xung đột ở khu vực Trung Đông.

Theo phân tích kỹ thuật, mục tiêu tiếp theo của phe mua trên thị trường là đưa giá bạc giao ngay vượt trở lại vùng kháng cự 65-66 USD/ounce. Nếu chinh phục thành công vùng này, giá bạc có thể mở rộng đà phục hồi lên các mốc 66,57 USD/ounce và xa hơn là 68,32 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, phe bán đang hướng tới mục tiêu kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 63,18 USD/ounce. Trong trường hợp mốc này bị phá vỡ, giá bạc có thể tiếp tục lùi sâu về các vùng hỗ trợ 62 USD/ounce và 61 USD/ounce.

Hiện vùng kháng cự gần nhất của bạc được xác định trong khoảng 65-66 USD/ounce. Trong khi đó, các ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm tại 63,18 USD/ounce và 62 USD/ounce.