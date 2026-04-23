Giá bạc thế giới ngày 23/4/2026

Lúc 22h05 ngày 22/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 77,71-77,96 USD/ounce. Mức giá này tăng 1,17 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 1,53%.

Giá bạc hồi phục nhưng khó bứt phá

Theo Trading Economics, vào ngày thứ Tư, giá bạc đã phục hồi một phần thiệt hại từ phiên giao dịch trước đó. Tín hiệu tích cực đến sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, mặc dù kế hoạch cho vòng đàm phán hòa bình thứ hai đã sụp đổ.

Ông Trump cho biết, ông sẽ hoãn các cuộc tấn công tiếp theo cho đến khi Iran đưa ra một đề xuất mới và các cuộc đàm phán được kết thúc. Trong khi đó, các báo cáo cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã hủy chuyến đi dự kiến đến Islamabad để đàm phán sau khi Tehran thông báo cho Mỹ (qua Pakistan) rằng họ sẽ không tham gia cuộc họp.

Iran cũng tuyên bố sẽ không mở lại Eo biển Hormuz trong khi hải quân Mỹ tiếp tục chặn các tàu. Giá bạc hiện đang giảm hơn 15% kể từ khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu.

Giá bạc tháng Năm đã tăng 1,58 USD và lên mức 78,07 USD/ounce.

Theo giới phân tích, các lập luận cấu trúc hỗ trợ nhu cầu dài hạn của bạc vẫn còn nguyên vẹn: thiếu hụt cung kéo dài, ứng dụng công nghiệp mở rộng và bảo vệ chống lại sự mất giá tiền tệ.

Về đánh giá tương lai, các nhà đầu tư cần hiểu cả tiềm năng tăng giá hướng tới các mục tiêu từ 90-135 USD/ounce và cũng như rủi ro bạc giảm xuống mức điều chỉnh 55-/ounce. Thay vì chỉ đặt cược vào các kịch bản đơn lẻ, việc đầu tư bạc thành công trong năm 2026-2027 yêu cầu cân bằng giữa sự lạc quan cấu trúc và tính linh hoạt chiến thuật

Vai trò của bạc như một hàng hóa công nghiệp và tài sản tiền tệ tạo ra những lợi ích đa dạng hóa danh mục đầu tư độc đáo. Tuy nhiên, việc phân bổ tối ưu phụ thuộc vào khả năng chịu rủi ro cá nhân, khoảng thời gian đầu tư và cấu trúc danh mục đầu tư . Các yếu tố cung-cầu của kim loại này hỗ trợ về dài hạn trong khi vẫn yêu cầu sự chú ý của nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Giá bạc trong nước ngày 23/4/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/4, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 78,079-80,506 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng nhẹ 240.000-267.000 đồng/kg so với giá mở cửa.

Tương tự, giá bạc thỏi loại 1kg của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) tăng 880.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch, lên mức 77,84-80,24 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng này, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 77,92-80,347 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 400.000-427.000 đồng/kg (mua-bán).