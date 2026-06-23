Giá bạc trong nước ngày 23/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng ở mức 2,52-2,598 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 33.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Bạc thỏi loại 1kg của SBJ lên mức 67,2-69,28 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 880.000 đồng/kg (mua-bán). Đây là thương hiệu bạc tăng giá mạnh nhất trong ngày.

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat điều chỉnh giá bạc miếng lên mức 2,505-2,583 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 7.000-8.000 đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi của công ty này lên 66,8-68,88 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 190.000-210.000 đồng/kg (mua-bán).

Trái với xu hướng trên, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi niêm yết ở các mức 2,518-2,596 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 67,146-69,226 triệu đồng/kg (mua-bán). Các mức giá này lần lượt giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng (mua-bán) và 24.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc lại tăng nhẹ sau khi thị trường có tín hiệu tích cực. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 23/6/2026

Lúc 22h ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 65,96-66,21 USD/ounce. Giá này tăng 1,24 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương tăng 1,92%.

Theo Trading Economics, bạc đã tăng lên khoảng 66 USD/ounce vào thứ Hai. Giá bạc phục hồi một phần tổn thất từ các phiên giao dịch gần đây trong bối cảnh giá dầu tiếp tục giảm. Nguyên nhân đến từ việc có báo cáo cho rằng Mỹ và Iran đã đồng ý về một lộ trình hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Diễn biến trên giúp giảm bớt lo ngại của thị trường sau khi cả hai bên gần đây đã trao đổi những lời đe dọa liên quan đến cuộc xung đột ở Lebanon, với việc Tehran ra tuyên bố đóng Eo biển Hormuz.

Dẫu vậy, hàng triệu thùng dầu thô vẫn tiếp tục được đi qua tuyến đường thủy này trong suốt cuối tuần qua. Các nhà sản xuất dầu trong khu vực cũng đang chuẩn bị tăng sản lượng. Giới đầu tư chờ đợi việc công bố chỉ số PCE (tiêu dùng cá nhân) của Mỹ trong tuần này, đây là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuần trước, Fed giữ nguyên lãi suất nhưng duy trì lập trường diều hâu hơn trong chính sách. 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách của Fed hiện dự đoán ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay. Thị trường ngày càng đặt cược cho đợt tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 9 tới.

Theo Khảo sát Bạc Thế giới 2026 của Viện Bạc, thị trường dự kiến sẽ ghi nhận một lượng thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce trong năm nay, kéo dài chuỗi thiếu hụt bạc hàng năm liên tiếp bắt đầu từ năm 2021.

Tại Trung Quốc - đất nước có ảnh hưởng lớn tới thị trường bạc do nhu cầu công nghiệp, cơ chế xuất khẩu bạc đã thay đổi từ năm 2026. Theo đó, chỉ những công ty xuất hiện trong danh sách được công bố (danh sách trắng) mới được phép đưa bạc ra khỏi biên giới Trung Quốc sang các thị trường quốc tế. Danh sách trắng trong giai đoạn 2026-2027 đã liệt kê 44 công ty được phê duyệt xuất khẩu bạc.

Bắc Kinh nắm quyền quyết định các thực thể thương mại nào có thể tham gia vào thương mại bạc quốc tế. Theo các chuyên gia, danh sách trắng trên được kích hoạt trong bối cảnh nguồn cung ứng bạc đang chịu áp lực. Thiếu hụt nguồn cung khiến các kho dự trữ toàn cầu trở nên mỏng hơn đáng kể so với thời điểm 5 năm trước.

Hiện, khoảng 75% sản lượng bạc toàn cầu được khai thác như một sản phẩm phụ từ các hoạt động khai thác đồng, chì, kẽm và vàng. Do đó, phần lớn nguồn cung bạc không thể đơn giản được kích hoạt khi nhu cầu thị trường tăng lên, bởi các quyết định sản xuất lại được điều chỉnh bởi tính kinh tế của một kim loại chính khác hoàn toàn.

Ngay cả khi giá bạc tăng và việc đầu tư cho các mỏ bạc mới được cải thiện, thì quá trình từ phát hiện đến cấp phép, kỹ thuật khai thác, tài chính, xây dựng mỏ và đưa vào hoạt động thường kéo dài từ 5-10 năm.

Còn tại Mỹ, quốc gia này chính thức đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng vào cuối năm 2025. Điều này kích hoạt quyền lực của Chính phủ đối với các ưu tiên về tích trữ, tài trợ chuỗi cung ứng và cơ chế kiểm tra thương mại.

Xác định bạc là khoáng sản quan trọng phản ánh sự đánh giá chiến lược rộng hơn về tầm quan trọng của kim loại này đối với an ninh quốc gia và khả năng phục hồi công nghiệp.

Việc phân loại bạc là kim loại quan trọng bởi cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra một điều kiện thị trường không có tiền lệ trong lịch sử giao dịch bạc. Mỗi khung chính sách độc lập lại hạn chế sự di chuyển tự do của bạc. Khi kết hợp lại, chúng tạo ra những ràng buộc chồng chéo làm giảm tổng khối lượng bạc lưu thông tự do qua các thị trường quốc tế.