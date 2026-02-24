Giá bạc trong nước ngày 24/2/2026

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chứng kiến sự đảo chiều mạnh của giá bạc. Ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch buổi sáng, các thương hiệu đã đồng loạt điều chỉnh giá bạc theo xu hướng tăng. Trong đó, giá bạc thỏi tăng mạnh nhất lên tới hơn 6 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, tới phiên buổi chiều, giá bạc lao dốc. Giá bạc giảm mạnh nhất lên tới gần 3 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/2, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết ở mức 3,228-3,328 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này ở mức 86,08-88,747 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 26.000-27.000 đồng/kg ở các chiều giao dịch.

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết ở mức 3,456-3,558 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 111.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Bạc thỏi 999 loại 1kg của SBJ niêm yết ở mức 92,16-94,88 triệu đồng/kg, giảm 2,96 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch.

Trái với hai thương hiệu trên, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tăng 84.000-86.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá mở cửa, lên mức 3,238-3,338 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 1kg của Phú Quý niêm yết ở mức 86,346-89,013 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 2,24-2,294 triệu đồng/kg (mua-bán).

Những bất ổn về thương mại toàn cầu tiếp tục tác động tới giá bạc. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 24/2/2026

Lúc 20h ngày 23/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động ở mức 86,95-87,2 USD/ounce. Mức giá này tăng 2,43 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 2,88%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng gần 3% và lên khoảng 87 USD/ounce vào thứ Hai. Căng thẳng thuế quan gia tăng thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng mức thuế toàn cầu từ 10% lên 15% sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế đối ứng của ông.

Trong khi đó, một lãnh đạo lĩnh vực thương mại châu Âu cho biết vào Chủ nhật rằng ông sẽ tìm cách hoãn phê chuẩn một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ngoài ra, Ấn Độ đã hoãn các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận tạm thời với Washington.

Đại diện Thương mại Mỹ, ông Jamieson Greer cho biết các thỏa thuận thương mại hiện có với các đối tác chính, bao gồm: Trung Quốc, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn sẽ có hiệu lực.

Các nhà đầu tư cũng đang đối mặt với nỗi lo ngày càng tăng trước việc chính quyền Tổng thống Trump có thể khởi động hành động quân sự chống lại Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ.

Bạc và các kim loại khác có thể chứng kiến khối lượng giao dịch cao hơn trong tuần này khi các thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Ba đã tăng 4,037 USD/ounce và lên mức 86,345 USD/ounce. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của giới đầu tư bạc kỳ hạn tháng Ba là đóng cửa trên mức kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức 90 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, dự báo giá bạc vẫn tỏ ra lạc quan một cách thận trọng trong bối cảnh không chắc chắn về chính sách thương mại của Mỹ. Nhiều yếu tố hỗ trợ bạc hội tụ, bao gồm: nhu cầu trú ẩn an toàn, thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc và ứng dụng công nghiệp ngày càng gia tăng.

Dù sự biến động trong ngắn hạn có thể tiếp diễn, nhưng các đặc điểm cơ bản của bạc cho thấy khả năng phục hồi giá của kim loại này trong những giai đoạn địa chính trị không chắc chắn.

Các nhà đầu tư trên thị trường nên theo dõi các thông điệp từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến chính sách thương mại và các chỉ số nhu cầu công nghiệp để tìm kiếm tín hiệu định hướng. Dự báo giá bạc hiện nay bao gồm cả tiềm năng tăng trưởng và các yếu tố rủi ro.