Giá bạc trong nước hôm nay 24/4/2026

Kết phiên giao dịch ngày 23/4, giá bạc tại thị trường trong nước lao dốc, rời xa mốc 80 triệu đồng/kg.

Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc thỏi loại 1kg đóng cửa ở mức 74,72-77,04 triệu đồng/kg (mua - bán). So với lúc mở cửa, giá bạc thỏi của Phú Quý “bốc hơi” 2,96-3,06 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc thỏi cùng loại của Công ty CP Kim loại quý Ancarat lúc 19h27 ngày 23/4 cũng được niêm yết ở mức 76,77-79,15 triệu đồng/kg (mua - bán). So với lúc mở cửa, bạc thỏi của Ancarat giảm 700.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 720.000 đồng/kg ở chiều bán.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá mua - bán bạc thỏi loại 1kg cũng giảm 1,12 triệu đồng/kg so với lúc mở cửa, chốt phiên lùi về ngưỡng 75,68-78,08 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi của nhiều thương hiệu lớn đồng loạt rời mốc 80 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 24/4/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 20h02 ngày 23/4, giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 76,71 USD/ounce, giảm hơn 1 USD mỗi ounce, tương đương giảm 1,3% so với đóng cửa phiên trước đó.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng giảm 1,04 USD mỗi ounce (-1,33%), lùi về mức 76,92 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới trong phiên thứ Năm giảm xuống khoảng 76 USD/ounce, đảo chiều so với đà tăng của phiên trước. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục chịu tác động từ bất ổn gia tăng tại Trung Đông và tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao và rủi ro lạm phát leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận đình chiến hiện tại sẽ được duy trì vô thời hạn, trong khi Washington đang chờ đợi một đề xuất hòa bình mới từ Iran.

Giá bạc đã chịu áp lực kéo dài kể từ khi xung đột nổ ra, khi giá năng lượng tăng mạnh khiến lo ngại lạm phát tăng, đồng thời làm dấy lên khả năng các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao, qua đó gây áp lực lên giá bạc.

Trên Kitco News, Ruchit Thakur - chuyên gia phân tích thị trường tại VT Markets, nhận định trong bối cảnh lợi suất thực vẫn ở mức cao nhưng tốc độ tăng đã chậm lại, điều này phần nào hỗ trợ giá bạc.

Tuy nhiên, nhu cầu cơ bản mạnh mẽ đối với bạc từ các lĩnh vực tăng trưởng nhanh như năng lượng mặt trời, điện tử và xe điện đang giúp kim loại này trở nên hấp dẫn hơn trong trung hạn.

Chuyên gia Ruchit Thakur cũng cho rằng tỷ lệ vàng/bạc hiện vẫn ở mức cao, cho thấy khả năng quay trở lại mức trung bình. Theo ông, trong giai đoạn cuối của chu kỳ kinh tế - khi tăng trưởng dần ổn định và giá vàng đi ngang - bạc thường có xu hướng tăng mạnh hơn. Do đó, kim loại này có thể ở vị thế thuận lợi hơn trong 6-12 tháng tới, với điều kiện kinh tế toàn cầu không suy yếu đáng kể.

Đồng quan điểm, Vandana Bharti, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại SMC Global Securities, nhận định bối cảnh địa chính trị hiện nay đang hỗ trợ bạc cả về yếu tố kỹ thuật lẫn cơ bản.

Theo bà, việc bạc được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp (năng lượng mặt trời, điện tử và công nghệ cao...) sẽ giúp kim loại này hưởng lợi khi thương mại và hoạt động sản xuất phục hồi trong môi trường địa chính trị tương đối ổn định.

Trên thị trường hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 5, mục tiêu của phe mua là đưa giá đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng tại đỉnh tháng 4, ở mức 83,25 USD. Ở chiều ngược lại, phe bán hướng tới mục tiêu kéo giá đóng cửa xuống dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh 70 USD.

Trong ngắn hạn, mức kháng cự gần nhất được xác định tại 76 USD, tiếp đến là đỉnh trong phiên ở mức 78,41 USD. Ở chiều hỗ trợ, các mốc quan trọng lần lượt nằm tại 72 USD và 70 USD.