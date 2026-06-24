Giá bạc trong nước ngày 24/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng ở mức 2,391-2,469 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 75.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của SBJ rơi xuống còn 63,76-65,84 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2 triệu đồng/kg ở các chiều giao dịch.

Chung xu hướng, bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat còn 2,355-2,428 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 91.000-94.000 đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi loại 1kg của doanh nghiệp rơi xuống ngưỡng 62,8-64,747 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2,427-2,506 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giá bạc miếng, bạc thỏi về mức 2,359-2,432 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 62,906-64,853 triệu đồng/kg (mua-bán). Các mức giá này lần lượt giảm 94.000-97.000 đồng/lượng (mua-bán) và 2,524-2,586 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây là thương hiệu bạc có giá giảm sâu nhất trong ngày.

Giá bạc thế giới và trong nước đang giảm mạnh. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 24/6/2026

Lúc 22h30 ngày 23/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 61,78-62,03 USD/ounce. Giá này giảm 3,19 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 4,89%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống dưới 63 USD/ounce vào ngày thứ Ba. Sự sụt giảm của giá bạc vẫn kéo dài khi những dự báo khá chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất xuất hiện. Điều này khiến lạc quan xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đang diễn ra bị 'lù mờ'.

Cả Deutsche Bank và BofA Global Research đều đã điều chỉnh dự báo, bao gồm một đợt tăng lãi suất vào tháng Chín. Giới nhà đầu tư hiện tập trung vào báo cáo PCE (tiêu dùng cá nhân) của tuần này. Báo cáo chứa chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, đồng thời cung cấp cái nhìn mới về áp lực giá cơ bản.

Trong khi đó, Washington đã cấp cho Iran giấy phép 60 ngày để bán dầu trên thị trường quốc tế, làm tăng kỳ vọng về sự phục hồi nhanh chóng trong nguồn cung năng lượng toàn cầu. Hoạt động vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz cũng đã tăng lên.

Các nhà sản xuất dầu như Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang tìm kiếm các tuyến xuất khẩu thay thế, trong khi Iran đã xuất khẩu hơn 30 triệu thùng dầu trong tuần qua.

Hầu hết các thị trường hàng hóa đều có cơ chế tự điều chỉnh. Khi giá tăng, các nhà sản xuất phản ứng bằng cách mở các mỏ mới, tăng tốc các chiến dịch khoan và tăng sản lượng. Chỉ trong vài năm, nguồn cung bổ sung sẽ làm giảm tín hiệu giá đã được tạo ra. Tuy nhiên, sự thiếu hụt cung bạc và động lực tiết kiệm năng lượng mặt trời lại đang kể một câu chuyện rất khác.

Theo các chuyên gia, bạc không vận hành theo cách trên. Khoảng 75% tổng lượng bạc sản xuất toàn cầu đến từ sản phẩm phụ của các hoạt động khai thác đồng, chì và kẽm. Do đó, sản lượng bạc từ mỏ được chi phối bởi kinh tế kim loại cơ bản, không phải bởi tín hiệu giá bạc.

Tức là, khi giá bạc tăng, các mỏ bạc chính hưởng lợi trực tiếp. Tuy nhiên, các mỏ này chỉ đại diện cho 1/4 nguồn cung toàn cầu. Trong khi đó, 3/4 nguồn cung còn lại của thị trường phản ứng với chu kỳ của nhu cầu đồng, tính kinh tế của các dự án kẽm hay quặng chì. Ở đây, không có yếu tố nào có mối quan hệ cơ học với quỹ đạo giá bạc.

Các mỏ bạc chính hiện rất hiếm và đòi hỏi vốn đầu tư lớn cũng như cần sự phát triển mỏ kéo dài hàng thập kỷ. Điều này tương tự như bất kỳ dự án khai thác đá cứng nào khác. Như vậy, bạc có cấu trúc nguồn cung mang tính không đàn hồi: nguồn cung không thể tăng vọt khi giá lên cao. Hơn nữa, nguồn cung bạc toàn cầu còn bị hạn chế về cấu trúc do bạc có sự khác biệt với hầu hết mọi hàng hóa công nghiệp khác.