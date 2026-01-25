Chốt phiên giao dịch ngày 24/1, giá bạc trong nước khép lại một tuần biến động chưa từng thấy. Lần đầu tiên trong lịch sử, kim loại quý này vượt mốc 100 triệu đồng/kg.

Cụ thể, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,882-4,002 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này lên sát ngưỡng 103,52-106,72 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Chỉ trong vòng một tuần, giá bạc thỏi tại Phú Quý đã tăng 14,5%, tương đương mức tăng 13,04 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 13,44 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc của Phú Quý đã tăng mạnh 41,8%.

Giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng và giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg của Sacombank vẫn giữ nguyên mức giá chốt phiên giao dịch ngày 23/1, lần lượt ở mức 3,741-3,837 triệu đồng/lượng và 99,7-102,32 triệu đồng/kg ở chiều mua vào - bán ra.

So với chốt phiên của tuần trước đó, giá bạc thỏi của Sacombank cũng tăng 7,2%, lần lượt đắt thêm 6,58 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 6,88 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Giá bạc tăng mạnh, thiết lập kỷ lục lịch sử mới. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ra sao?

Giá bạc thế giới gây sốc khi lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 100 USD/ounce. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới tiệm cận mốc 103 USD/ounce, tăng hơn 7% so với giá mở cửa. Thậm chí, có thời điểm giá bạc còn đạt ngưỡng 103,03 USD/ounce.

Tuần qua, giá bạc giao ngay đã tăng 14,47%, còn trong một tháng giá kim loại quý này tăng tới 43,08%. Kể từ đợt bứt phá bắt đầu vào nửa cuối năm ngoái đến nay, giá bạc đã tăng hơn 180%.

Giá bạc đang được hỗ trợ bởi đồng USD có xu hướng giảm khá rõ nét. Cùng với đó, kim loại quý lấy lại động lực ngay từ đầu tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với các quốc gia châu Âu không ủng hộ nỗ lực sáp nhập Greenland của ông. Ông Donald Trump cũng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để đạt mục tiêu.

Theo mô-típ quen thuộc TACO (Trump Always Chickens Out - thường đe dọa mạnh rồi rút lui), ông Trump sau đó đã rút lại lời đe dọa dùng vũ lực với Greenland, song những tác động tiêu cực đã xảy ra.

Trong tuần qua, xu hướng “bán tài sản Mỹ” xuất hiện trở lại, với thông tin cho rằng một số doanh nghiệp châu Âu đang cân nhắc bán bớt trái phiếu Kho bạc Mỹ. Xu hướng giao dịch gắn với sự suy yếu giá trị tiền tệ này đang tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho vàng và bạc, ngay cả khi giá đã ở mức cao.

Dự báo giá bạc

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, cho rằng mặt bằng giá bạc và vàng hiện nay là hợp lý nếu tính đến xu hướng các ngân hàng trung ương đẩy mạnh tích lũy kim loại quý cùng những bất ổn địa chính trị kéo dài.

“Đây giống như một giao dịch phòng vệ trước nguy cơ tiền tệ mất giá hơn là dấu hiệu của một bong bóng đầu cơ”, ông nhấn mạnh. Về mặt kỹ thuật, thị trường đang quá mua, nhưng các yếu tố cơ bản vẫn lấn át hoàn toàn đồ thị.

Trên Kitco, nhiều chuyên gia cho rằng giá bạc có thể tiến gần 150 USD/ounce, sau khi vượt qua mốc 100 USD/ounce vào phiên giao dịch hôm thứ Sáu vừa qua.

Mặc dù bạc vẫn có thể còn dư địa tăng, song các nhà phân tích cũng lưu ý rằng mức giá cao cuối cùng có thể gây sức ép lên nhu cầu tiêu thụ công nghiệp.

Mốc 100 USD/ounce của bạc thực sự rất ấn tượng và rõ ràng động lực tăng vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, ở vùng giá hiện tại, điều khôn ngoan với nhà đầu tư là kiên nhẫn và kiềm chế việc mua đuổi. Bởi, trong bối cảnh hiện nay, giá bạc có thể biến động 10% chỉ trong một phiên giao dịch - mức biến động được đánh giá là rất lớn và không phù hợp với những nhà đầu tư “yếu tim” hay thiếu kinh nghiệm.

Các nhà phân tích cũng nhận định sớm muộn cả bạc và vàng khó tránh khỏi các nhịp điều chỉnh. Song, với những gì đang diễn ra trên thị trường, các đợt điều chỉnh này nhiều khả năng sẽ diễn ra nhanh và với biên độ không quá sâu. Chính những thời điểm như vậy sẽ là cơ hội mà nhà đầu tư nên chờ đợi.