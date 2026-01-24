Lãi 4 triệu chỉ sau một ngày

Chiều 22/1, anh Phạm Mạnh Quân (Hải Phòng) mua 2kg bạc của một thương hiệu với giá 97,76 triệu đồng/kg. Tưởng rằng đó là mức giá rất cao, nhưng tới chiều hôm sau (23/1), giá bạc của thương hiệu này được niêm yết ở mức 99,76-102,32 triệu đồng/kg (mua vào-bán ra). Tức là, nếu bán luôn 2kg bạc trên, anh Quân lãi 4 triệu đồng.

“Tôi không biết mình có nên mua thêm bạc hay không”, nhà đầu tư cá nhân này tỏ ra hoang mang trước biến động của giá bạc.

Thời gian qua, giá bạc trong nước tăng không thấy điểm dừng. Tính riêng từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng hơn 40%. Mốc 100 triệu đồng/kg của bạc thỏi đã bị vượt qua dễ dàng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng vọt qua mốc 100 USD/ounce. Trên Kitco, các chuyên gia cho rằng đà tăng mạnh của bạc đang được hậu thuẫn bởi nhiều động lực cơ bản. Tuy nhiên, ở mức giá hiện tại, các nhà đầu tư nên kiên nhẫn và kiềm chế “cơn thèm” muốn đuổi giá cao hơn.

Ở thời điểm này, giá bạc có thể dao động tới 10% chỉ trong một ngày và loại biến động đó không dành cho “người yếu tim”.

Giá bạc tăng quá nhanh có thể kích hoạt hoạt động chốt lời từ các vùng quá mua. Ảnh: T.C

Nói về các yếu tố thúc đẩy đà tăng giá của bạc, TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam chỉ ra 3 điểm chính.

Thứ nhất, xu hướng suy yếu của đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách trong năm nay đều là những yếu tố phản ánh xu hướng phi USD hóa ở tầm vĩ mô, qua đó hỗ trợ giá các hàng hóa định giá bằng USD như bạc và vàng.

Thứ hai, những bất ổn địa chính trị gia tăng, bao gồm căng thẳng thương mại, các phát ngôn chính sách khó đoán của Mỹ, lo ngại về bất đồng trong nội bộ NATO, cũng như rủi ro chính sách toàn cầu chưa được giải tỏa, đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.

Dù không phải là tài sản dự trữ như vàng, bạc vẫn hưởng lợi rõ rệt từ dòng vốn trú ẩn và xu hướng suy yếu của đồng USD.

Thứ ba, bạc đóng vai trò ngày càng lớn trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện tử và công nghệ cao.

Việc Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) chính thức đưa bạc vào danh sách khoáng sản trọng yếu (critical minerals) của Mỹ từ tháng 11/2025 đã đánh dấu bước chuyển quan trọng, thừa nhận bạc không chỉ là kim loại quý mà còn là một loại hàng hóa chiến lược có ý nghĩa đối với an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng quốc gia. Trong bối cảnh nguồn cung bị siết chặt, yếu tố này càng củng cố triển vọng tăng giá trung hạn của bạc.

Dù sở hữu các yếu tố thuận lợi thúc đẩy đà tăng giá, tuy nhiên, việc giá bạc tăng quá nhanh có thể kích hoạt hoạt động chốt lời từ các vùng quá mua. Ngoài ra, các yếu tố như dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD phục hồi, nhu cầu vật chất suy yếu do giá cao, hoặc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt đều có thể gây áp lực điều chỉnh lên giá bạc.

“Dù khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn là hiện hữu khi giá bạc tăng ‘nóng’, song xu hướng tăng của bạc vẫn được hậu thuẫn bởi các yếu tố cấu trúc mang tính dài hạn”, vị chuyên gia nói với PV VietNamNet.

Do đó, kịch bản giá bạc bị đảo chiều đột ngột chỉ có khả năng xảy ra nếu đồng thời xuất hiện các cú sốc bất lợi từ: chính sách tiền tệ, địa chính trị và thị trường tài chính toàn cầu.

Có nên xuống tiền mua bạc thời điểm này?

Giá bạc tăng đột biến chính là con mồi kích thích tâm lý muốn đuổi giá cao hơn, như đã đề cập ở trên. Nhưng, nhà đầu tư xuống tiền mua vào lúc này có phải là bất chấp để “đu đỉnh”?

Trả lời cho câu hỏi trên, bà Trang Anh cho rằng, việc mua bạc ở thời điểm này có được coi là “đu đỉnh” hay không phụ thuộc lớn vào khung thời gian đầu tư, mục tiêu nắm giữ và khả năng chịu rủi ro của từng nhà đầu tư.

Trong ngắn hạn, việc giá bạc đang giao dịch quanh các mức cao kỷ lục rõ ràng làm gia tăng rủi ro biến động và khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Khi thị trường ở trạng thái “quá mua”, các yếu tố như hoạt động chốt lời, sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Fed hay diễn biến bất ngờ từ chính sách thương mại và địa chính trị toàn cầu đều có thể kích hoạt những đợt điều chỉnh. Do vậy, đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, việc mua đuổi giá ở vùng đỉnh tiềm ẩn rủi ro cao và khó có thể coi là một chiến lược thận trọng.

Tuy nhiên, xét trong trung và dài hạn, việc tham gia thị trường bạc ở thời điểm hiện nay không đồng nghĩa với “đu đỉnh”.

Khác với vàng, bạc được thúc đẩy mạnh bởi nhu cầu công nghiệp mang tính cấu trúc, đặc biệt trong các lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI, chuyển dịch năng lượng sạch (pin mặt trời), và công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh ngân sách quân sự toàn cầu gia tăng.

Điều này tạo ra tình trạng thiếu hụt cung mang tính dài hạn ngay cả khi giá đã tăng mạnh. Quan điểm này càng được củng cố bởi việc Mỹ chính thức đưa bạc vào danh sách khoáng sản chiến lược, qua đó thừa nhận vai trò then chốt của bạc đối với an ninh kinh tế và công nghệ trong tương lai.

Dù vậy, theo chuyên gia, rủi ro điều chỉnh vẫn tồn tại trong ngắn hạn. Việc Mỹ tạm hoãn áp thuế nhập khẩu đối với một số khoáng sản quan trọng có thể làm dịu bớt lo ngại về nguồn cung, trong khi các yếu tố bất lợi từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại do căng thẳng thương mại cũng có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ.

Do đó, các nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến địa chính trị, tín hiệu chính sách tiền tệ của Fed, xu hướng đồng USD và kỳ vọng lãi suất trước khi ra quyết định.

“Mua bạc ở thời điểm hiện tại không hoàn toàn là 'đu đỉnh' nếu được tiếp cận với tầm nhìn trung - dài hạn và chiến lược quản trị rủi ro phù hợp. Thay vì mua đuổi với tỷ trọng lớn, nhà đầu tư nên cân nhắc phân bổ từng phần, xác định rõ điểm vào - ra, đa dạng hóa danh mục và xem bạc như một công cụ phòng ngừa rủi ro và hưởng lợi từ các xu hướng kinh tế - công nghệ dài hạn, hơn là một kênh đầu cơ ngắn hạn thuần túy”, thành viên Đại học RMIT nhận định.