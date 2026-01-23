Thị trường kim loại thế giới tiếp tục sốt nóng với giá vàng được dòng tiền lớn liên tiếp đẩy lên các đỉnh cao lịch sử mới. Tới sáng 23/1, trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay được đẩy lên 4.960 USD/ounce (tương đương 106,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá USD/VND tự do và tương đương 157,8 triệu đồng theo tỷ giá ngân hàng), so với mức 4.800 USD/ounce trong phiên liền trước.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn nhiều thương hiệu lớn tăng 4 triệu đồng/lượng, lên mức cao kỷ lục: 173,3 triệu đồng/lượng, so với mức 160 triệu đồng/lượng cách đây một tuần và mức 150-152 triệu đồng/lượng vào cuối năm 2025.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 3 tuần, giá vàng đã tăng khoảng 21 triệu đồng/lượng, tương đương tăng hơn 14%.

Giá bạc thế giới tăng vọt từ mức 94 USD/ounce trong phiên trước lên 97,3 USD/ounce, qua đó kéo tỷ lệ giá vàng/giá bạc về ngưỡng 51 lần. Giá bạc trong nước vượt ngưỡng 100 triệu đồng/kg lần đầu tiên trong lịch sử. Cụ thể, giá bán ra đã lên 102,35 triệu đồng/kg.

Giá bạch kim tăng gần 5% lên mức kỷ lục trên 2.635 USD/ounce. Trong khi palladium tăng 3,3% lần đầu tiên vượt 1.900 USD/ounce, nhưng kim loại này vào sáng 23/1 trên thị trường châu Á quay đầu giảm về 1.880 USD/ounce.

Giá vàng, bạc và bạch kim đồng loạt tăng mạnh và nối dài chuỗi ngày lập kỷ lục trong bối cảnh có quá nhiều yếu tố cho các loại tài sản có độ an toàn cao và hữu dụng trong lĩnh vực công nghiệp này. Yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất là sự bất định trên thế giới với những thay đổi diễn ra chóng mặt hàng ngày, hàng giờ và hầu hết các nước, các tổ chức và giới đầu tư có xu hướng tìm đến phương án phòng thủ, bảo đảm tài sản.

Vàng tăng vọt trong nửa cuối phiên giao dịch 22/1 trên thị trường Mỹ và vào đầu phiên 23/1 trên thị trường châu Á khi đồng USD suy yếu khá nhanh với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy mạnh cắt giảm lãi suất.

Không chỉ sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, các số liệu về kinh tế đang hỗ trợ cho khả năng giảm lãi suất của Fed.

Đồng USD giảm qua đó kéo vàng đi lên. Đồng bạc xanh không chỉ giảm vì Fed nới lỏng chính sách tiền tệ mà còn giảm do xu hướng phi đô la hóa đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Các nước lo ngại điều gì cũng có thể xảy ra trong một thế giới đang biến động mạnh và nhanh, khi mà các quốc gia đang định hình lại trật tự thế giới mới.

Căng thẳng địa chính trị cũng đã kéo vàng đi lên. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đạt được một thỏa thuận với NATO về vấn đề Greenland. Tuy nhiên, chi tiết của bất kỳ thỏa thuận nào vẫn chưa rõ ràng.

Sự gia tăng của nợ công, hoạt động bơm tiền mạnh mẽ của rất nhiều nền kinh tế cũng khiến giá trị đồng tiền của nhiều nước suy giảm nhanh chóng và kích hoạt dòng tiền tiếp tục đổ vào các loại tài sản trú ẩn như vàng, và bạc.

Giá bạc gần đây còn tăng với tốc độ mạnh hơn vàng rất nhiều, qua đó kéo tỷ lệ giá vàng/giá bạc từ mức 100 lần hồi tháng 4/2025 xuống mức 50 lần như hiện tại. Bạc tăng nhờ tăng vọt trong sản xuất công nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ cao tiếp tục mở rộng. Trong năm 2025, bạc đã tăng 150% và từ đầu năm tới nay đã tăng 28,4%. Cùng năm này, London và Thượng Hải ghi nhận tình trạng thiếu hụt bạc vật chất nghiêm trọng.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: HH

Vàng được dự báo tăng tiếp, thêm cảnh báo với bạc

Như vậy, giá vàng thế giới đã tăng thêm 14,5% kể từ đầu năm 2026 tới nay sau khi đã tăng 65% trong năm 2025. Đây là một mức tăng rất lớn và thông thường sẽ xuất hiện những đợt chốt lời rất mạnh và qua đó giá vàng sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên, thị trường chưa chứng kiến một đợt giảm mạnh nào, ngoài đợt giảm khoảng 10% trong tuần cuối tháng 10/2025, khi vàng từ 4.380 USD về 3.930 USD/ounce.

Không những thế, vàng còn được một số tổ chức dự báo sẽ còn tăng tiếp.

Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs hôm 22/1 vừa đưa ra một báo cáo, nâng dự báo giá vàng trong năm 2026 lên 5.400 USD/ounce (tăng thêm 10% so với dự báo trước đó) với kỳ vọng khu vực tư nhân tham gia chiến lược đa dạng hóa của ngân hàng trung ương.

Theo Goldman Sachs, các tổ chức đang đi theo xu hướng do các ngân hàng trung ương đặt ra bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư sang vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô.

Theo Goldman Sachs, vàng được hỗ trợ nhờ sức cầu đến từ các biện pháp phòng ngừa rủi ro không phải vì các sự kiện cụ thể như trước đây, mà để chống lại các rủi ro mang tính bền vững tài chính khó có thể được giải quyết hoàn toàn trong năm nay. Xu hướng này sẽ còn gia tăng nếu bất ổn chính sách toàn cầu kéo dài.

Trong khi đó, ngân hàng trung ương các thị trường mới nổi vẫn được dự báo "có khả năng sẽ tiếp tục đa dạng hóa cơ cấu dự trữ của họ sang vàng". Goldman Sachs dự báo tổng lượng vàng mà các ngân hàng trung ương mua vào sẽ đạt trung bình 60 tấn mỗi tháng trong năm 2026.

Trong năm 2026, Fed được dự báo sẽ hạ lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Đồng USD sẽ tiếp tục xu hướng đi xuống và là yếu tố hỗ trợ vàng.

Một điều mà giới đầu tư cũng rất chú ý hiện nay là cuộc chạy đua quyền lực địa chính trị và trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với những biến động về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Đây đều là những yếu tố then chốt định hình niềm tin của các nhà đầu tư lớn, các cá mập trên thị trường.

Bên cạnh đó, dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu mạnh mẽ và việc Fed giảm lãi suất sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho giá cả hàng hóa nói chung, trong đó có vàng và bạc.

Ở chiều ngược lại, có thêm cảnh báo cho giá bạc. Trên Kitco, BCA Research cho rằng bạc đang bị mua quá mức. Tổ chức này cho biết mặc dù thị trường bạc vẫn được hỗ trợ tốt trong dài hạn, nhưng khả năng giá bạc giảm mạnh sau đợt tăng nóng đã rõ ràng hơn. Trong tháng đầu tiên của năm mới, giá bạc đã tăng 31%, sau đợt tăng gần 150% vào năm 2025.