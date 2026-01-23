Giá bạc trong nước hôm nay 23/1/2026

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/1, giá bạc thỏi trong nước lao dốc trong buổi sáng, sau đó đảo chiều tăng mạnh 0,72-1,36 triệu đồng/kg ở chiều bán ra tùy thương hiệu.

Cụ thể, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý chốt phiên niêm yết ở mức 3,524-3,633 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 49.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 51.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg tại Phú Quý chốt phiên bật tăng mạnh 1,3 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,36 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với đầu phiên, lên mức 93,973-96,879 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) chốt phiên 22/1 được niêm yết quanh 3,585-3,675 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 27.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg của Sacombank cũng tăng 720.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, lên mức 95,6-98 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá bạc thỏi đang tiến sát mốc 100 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới hôm nay 23/1/2026

Lúc 20h03 ngày 22/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức gần 93,29 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc tăng nhẹ 0,18 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,19%.

Cùng giờ, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3/2026 ở mức 93,02 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc giao tháng 3 tăng 0,83 USD/ounce.

Thị trường bạc tiếp tục chứng kiến những biến động cực đoan trong tháng 1 và tăng vượt xa các dự báo trước đó. Kể từ đầu năm 2026 đến nay, giá bạc đã tăng hơn 30%. Trong vòng một năm trở lại đây, kim loại quý này đã tăng khoảng 204%.

Một phần của đà tăng này đến từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài và nhu cầu ngày càng tăng từ các ngành năng lượng tái tạo và xe điện. Cùng với đó là các yếu tố về rủi ro chính trị, căng thẳng liên quan đến Greenland, cũng như nguy cơ gia tăng tranh chấp thương mại giữa Liên minh châu Âu và Mỹ đang thúc đẩy nhiều nhà đầu tư hướng về bạc như một tài sản trú ẩn an toàn.

Dự báo giá bạc

Sau các cuộc đàm phán với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 21/1, theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không áp thuế mới với các quốc gia châu Âu phản đối tham vọng sáp nhập Greenland - một hòn đảo ở Bắc Cực.

Trước đó, ông Trump đã phát đi cảnh báo về khả năng áp thuế từ 1/2 đối với các quốc gia có liên quan đến vấn đề này, trong khi giới chức Liên minh châu Âu đáp trả bằng việc đe dọa các biện pháp trả đũa, thậm chí cân nhắc trì hoãn những thỏa thuận thương mại hiện hành. Dù chưa xuất hiện động thái cụ thể, cuộc “đấu khẩu” này cũng đủ khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, qua đó thúc đẩy dòng tiền tìm đến các kênh trú ẩn an toàn như vàng và bạc.

Trong khi đó, tại Mỹ, thị trường đang dõi theo hai diễn biến đáng chú ý, gồm các thách thức pháp lý tại tòa án đối với chính sách thuế quan của chính quyền, cũng như những tranh cãi xoay quanh khả năng loại bỏ bà Lisa Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang.

Phản ứng mạnh từ thị trường có thể xảy ra nếu Tòa án Tối cao Mỹ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của thuế quan, vì điều này sẽ làm suy yếu một công cụ chính sách quan trọng của Mỹ. Đồng thời, bất kỳ nỗ lực pháp lý thành công nào để loại bỏ bà Cook có thể làm dấy lên nghi ngờ về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, củng cố tâm lý né tránh rủi ro và hỗ trợ nhu cầu bạc tiếp tục tăng.

Bên cạnh đó, vấn đề về khả năng áp thuế quan đối với bạc vẫn chưa được giải quyết. Năm ngoái, những lo ngại về thuế quan đã kích hoạt sự di chuyển lớn của bạc vật chất giữa các trung tâm giao dịch ở châu Âu và Mỹ.

Dù gần đây ông Trump phát tín hiệu có thể không áp thuế quan, nhưng những bất định vẫn hiện hữu. Thực tế trong quá khứ cho thấy thị trường có thể đảo chiều rất nhanh trước các thông điệp trái ngược, khiến việc dự đoán liệu thuế quan cuối cùng có được triển khai hay không trở nên hết sức khó khăn.

Với nhu cầu tăng trên nhiều mặt trận, đồng thời được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố liên quan đến thuế và chính trị, các chuyên gia dự báo giá bạc có thể vượt qua mốc 100 USD/ounce trong tuần này.