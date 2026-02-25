Giá bạc trong nước ngày 25/2/2026

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tại thị trường trong nước, do nguồn cung phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu, giá các sản phẩm bạc nội địa tiếp tục đồng pha với đà tăng của thế giới.

Ghi nhận trong sáng ngày 24/2, bạc nguyên liệu 999 được niêm yết ở mức 2,803 - 2,839 triệu đồng/lượng (mua–bán). Trong khi đó, giá bạc miếng đầu tư 999 của các thương hiệu lớn dao động trong khoảng 3,238 - 3,558 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, trong ngày 24/2, sự điều chỉnh giá bạc giữa các thương hiệu lớn trong nước có chiều hướng khác nhau. Tới khi kết thúc ngày giao dịch, khác biệt này vẫn được duy trì.

Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/2, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,441-3,543 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 27.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ giảm 720.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch, xuống mức 91,76-94,48 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trái với xu hướng trên, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,299- 3,401 triệu đồng/lượng, tăng 67.000-69.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này tăng 1,787-1,84 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 87,973-90,693 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat ở mức 3,29-3,392 triệu đồng/lượng, tăng 74.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 76.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, giá tại Ancarat tăng 1,973-2,026 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 87,733-90,453 triệu đồng/kg (mua-bán).

Nhiều yếu tố xuất hiện đang thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh vào các tài sản trú ẩn như bạc. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 25/2/2026

Lúc 21h ngày 24/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay ở thị trường quốc tế dao động ở mức 86,45-86,7 USD/ounce. Mức giá này giảm 1,63 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 1,85%.

Theo Trading Economics, hoạt động giao dịch bạc đã tăng lên khi các nhà đầu tư từ Trung Quốc đại lục trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài. Bạc đã tăng mạnh trong tháng Giêng trước khi trải qua một đợt điều chỉnh mạnh do dòng tiền đầu cơ chủ yếu từ Trung Quốc.

Các nhà đầu tư đang đánh giá những tác động của việc có thể giảm thuế của Mỹ sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù ông Trump đã đe dọa sẽ tăng thuế toàn cầu từ 10% lên 15% để đáp lại phán quyết trên, nhưng Trung Quốc được dự đoán sẽ đối mặt với mức thuế trung bình thấp hơn cho các mặt hàng xuất khẩu có hàm lượng kim loại cao.

Về mặt địa chính trị, sự chú ý vẫn tập trung vào các cuộc đàm phán Mỹ-Iran sẽ được nối lại vào thứ Năm tới.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Ba tăng 0,982 USD/ounce lên 87,55 USD/ounce. Các nhà đầu tư bạc kỳ hạn tháng Ba đặt mục tiêu giá tăng tiếp theo của họ là đóng cửa trên mức kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức 90 USD/ounce.

MXV nhận định, những bất ổn trong môi trường thương mại và địa chính trị, kết hợp với triển vọng tiêu thụ lạc quan, tiếp tục là chất xúc tác thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh vào các tài sản trú ẩn như bạc.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đứng trước hai quyết định khó khăn là tiếp tục neo lãi suất ở mức cao để kiềm chế lạm phát, hay buộc phải hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Dù tăng trưởng GDP quý IV/2025 của Mỹ bất ngờ giảm tốc mạnh - chỉ đạt 1,4%, song số liệu này có thể chưa phản ánh chính xác bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế. Nguyên nhân là do mức giảm mạnh trong chi tiêu Chính phủ - hệ quả từ giai đoạn đóng cửa kéo dài suốt tháng 10/2025 đã tạo thêm lực cản tạm thời đối với tăng trưởng cuối năm.

Vì vậy, sự suy yếu của GDP chưa đủ sức nặng để lấn át thực tế lạm phát đang có xu hướng nới rộng khoảng cách so với mục tiêu 2%, từ đó làm giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sớm từ Fed.

Nhìn chung, áp lực lạm phát vẫn là biến số chi phối định hướng chính sách, khiến kịch bản Fed duy trì lập trường thận trọng chiếm ưu thế. Điều này có thể trở thành yếu tố kìm hãm phần nào đà tăng bền vững của giá bạc trong thời gian tới.