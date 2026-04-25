Giá bạc trong nước hôm nay 25/4/2026

Trong phiên 24/4, giá bạc trong nước ghi nhận phiên rung lắc mạnh. Có thời điểm giá bạc thỏi rơi về mức 76 triệu đồng/kg rồi bất ngờ bật tăng vào cuối phiên, đóng cửa ở sát ngưỡng 78-79 triệu đồng/kg.

Cụ thể, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc thỏi loại 1kg đóng cửa ở mức 76,13-78,48 triệu đồng/kg (mua - bán). So với lúc mở cửa, giá bạc thỏi của Ancarat tăng 610.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng đóng cửa ở ngưỡng 75,68-78,03 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng nhẹ 50.000-60.000 đồng/kg so với lúc mở cửa.

Ngược lại, giá bạc thỏi loại 1kg tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) giảm 560.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán, lùi về ngưỡng 75,28-77,68 triệu đồng/kg.

Theo đó, giá bạc trong nước đang đắt hơn giá bạc thế giới 13,68-14,48 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước giằng co ở ngưỡng 77-78 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 25/4/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 20h ngày 24/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch quanh mức 75,34 USD/ounce, giảm nhẹ 0,16% so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng giảm 0,29%, lùi về ngưỡng 75,25 USD/ounce.

Dù giá kim loại quý này đang giảm, lực mua trên thị trường vẫn áp đảo lực bán, khi xuất hiện tâm lý lạc quan về khả năng đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Nhu cầu bạc toàn cầu đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại, khi dòng tiền đầu tư cá nhân gia tăng cùng với nhu cầu từ các ngành công nghiệp mới như năng lượng mặt trời và điện khí hóa.

Báo cáo của The Kobeissi Letter cho thấy, Trung Quốc ghi nhận mức nhập khẩu bạc cao kỷ lục trong tháng 3/2026, đạt khoảng 836 tấn, tăng 78% so với tháng trước và cao hơn 173% so với mức trung bình 10 năm. Lũy kế từ đầu năm, tổng lượng nhập khẩu bạc của quốc gia này vào khoảng 1.626 tấn - mức cao nhất từng được ghi nhận.

“Nhu cầu tăng mạnh được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư cá nhân mua các thỏi bạc nhỏ như một lựa chọn chi phí thấp hơn so với vàng, cùng với việc các nhà sản xuất năng lượng mặt trời đẩy nhanh sản xuất trước khi chính sách hoàn thuế xuất khẩu bị dỡ bỏ từ ngày 1/4”, Kobeissi cho biết.

Hiện, ngành năng lượng mặt trời toàn cầu tiêu thụ khoảng 20% tổng nguồn cung bạc hàng năm, trong đó phần lớn hoạt động tập trung tại Trung Quốc.

Một số nhà phân tích cho rằng yếu tố hoàn thuế chỉ mang tính thời điểm. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa nguồn cung hạn chế, nhu cầu đầu tư mạnh và khả năng gia tăng quan tâm trở lại đối với năng lượng phi hóa thạch sau xung đột Iran có thể tạo ra một đợt tăng nhu cầu mới - thậm chí kéo dài trong nhiều năm tới.

Theo báo cáo thường niên Silver Survey của Silver Institute công bố ngày 15/4, thị trường bạc được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh và có nguy cơ gặp vấn đề về thanh khoản trong phần còn lại của năm, khi kim loại này được dự đoán tiếp tục rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung đáng kể.

Trên Kitco News, ông Philip Newman, Giám đốc điều hành Metals Focus, cho biết báo cáo mới nhất cho thấy thị trường ngày càng bị chi phối bởi dòng vốn đầu tư, bất ổn kinh tế vĩ mô và điều kiện thanh khoản thắt chặt.

Nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp được dự báo giảm 3% trong năm nay, xuống còn 639,6 triệu ounce, đánh dấu năm suy giảm thứ hai liên tiếp. Dù vậy, mức tiêu thụ vẫn duy trì ở vùng cao trong lịch sử và vượt xa giai đoạn trước đại dịch, cho thấy vai trò quan trọng của bạc trong nhiều công nghệ hiện đại.

Đáng chú ý, lĩnh vực từng là động lực lớn nhất của tiêu thụ công nghiệp lại trở thành điểm suy yếu trong năm nay. Các nhà phân tích dự báo nhu cầu bạc trong ngành năng lượng mặt trời có thể giảm 19% do giá cao, buộc doanh nghiệp tiết giảm lượng bạc sử dụng hoặc tìm kiếm vật liệu thay thế trong các tấm quang điện.

Theo ông Newman, áp lực thay thế đã xuất hiện từ trước khi giá bạc tăng mạnh. Đà tăng giá nhanh trong năm qua được xem là yếu tố then chốt khiến các nhà sản xuất phải điều chỉnh chiến lược.

Tuy nhiên, tiêu thụ công nghiệp của bạc vẫn cho thấy khả năng chống chịu nhờ cấu trúc nhu cầu ngày càng đa dạng. Các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, điện khí hóa nền kinh tế toàn cầu và sản xuất xe điện đang nổi lên như những động lực tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp suy yếu, nhu cầu đầu tư được đánh giá đang quay trở lại vai trò là lực đỡ chính của thị trường.