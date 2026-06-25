Giá bạc trong nước ngày 25/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) điều chỉnh giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng xuống 2,355-2,43 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 18.000-21.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của SBJ rơi xuống ngưỡng 62,8-64,8 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 480.000-560.000 đồng/kg tùy từng chiều giao dịch.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đưa giá bạc miếng, bạc thỏi xuống còn 2,271-2,341 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 60,559-62,426 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm lần lượt 73.000-75.000 đồng/lượng (mua-bán) và 1,947-2 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cùng xu hướng, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2,241-2,31 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 101.000-105.000 đồng/lượng (mua-bán).

Bạc thỏi của Ancarat được niêm yết ở mức 59,76-61,6 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2,693-2,8 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây là thương hiệu bạc có giá giảm sâu nhất trong ngày.

Giá bạc tiếp tục giảm sâu. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 25/6/2026

Lúc 21h ngày 24/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 59,28-59,53 USD/ounce. Mức giá này giảm 2,2 USD/ounce so với đầu phiên, tương đương mức giảm 3,56%.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm khoảng 5%, xuống còn 59 USD/ounce vào thứ Tư. Giá bạc chịu áp lực khi đồng USD tăng giá và thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Thị trường đang ước tính xác suất khoảng 68% về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

Ngoài ra, bạc và các kim loại quý khác cũng chịu áp lực bán khi sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ Mỹ khiến một số nhà đầu tư giảm nắm giữ kim loại quý. Hiện giá bạc giảm gần 47% so với mức cao kỷ lục đạt được vào tháng 1, trước khi xung đột ở Trung Đông bùng phát.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá bạc tiếp tục chịu áp lực bán mạnh sau khi giới đầu tư hấp thụ các thông tin từ cuộc họp FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang) của Fed diễn ra ngày 17/6.

Theo đó, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành, tuy nhiên có tới 9/18 thành viên FOMC dự báo sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trước khi năm nay kết thúc. Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng tái khẳng định ưu tiên hàng đầu là đưa lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn 2%.

Công cụ Fed Watch của CME hiện định giá xác suất khoảng 2/3 cho kịch bản có ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng lên 101,14 điểm, mức cao nhất trong 13 tháng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm vẫn duy trì quanh vùng cao nhất kể từ tháng 2/2025. Bối cảnh này làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

So với vàng, bạc thường có mức độ biến động lớn hơn do vừa mang đặc tính của tài sản trú ẩn, vừa chịu ảnh hưởng từ triển vọng tiêu thụ công nghiệp. Khi đồng USD tăng mạnh và dòng tiền rút khỏi nhóm kim loại quý, áp lực bán trên thị trường bạc thường được khuếch đại mạnh hơn so với vàng.

Tuy nhiên, theo MXV, các yếu tố gây áp lực hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn. Trong dài hạn, những bất ổn liên quan đến nợ công, thâm hụt ngân sách và triển vọng tăng trưởng kinh tế tại Mỹ vẫn là động lực hỗ trợ nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn. Hiện, quy mô nợ công của Mỹ đã tiến sát ngưỡng 40.000 tỷ USD, cao gấp khoảng 4,5 lần so với giai đoạn trước khủng hoảng tài chính năm 2008.