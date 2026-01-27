Giá bạc trong nước hôm nay 27/1/2026

Ngay ở ngày giao dịch đầu tuần, giá bạc trong nước đã tiếp tục thiết lập các kỷ lục mới về giá.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 4,112-4,239 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 41.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Trong khi đó, giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên tăng 1,253–1,287 triệu đồng/kg (mua-bán), lần lượt đạt mức 109,653-113,039 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, sau 13 lần điều chỉnh, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) kết phiên 26/1 được niêm yết ở mức 4,149-4,254 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 153.000-159.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 tăng 4,08 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 4,24 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 110,64-113,44 triệu đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau 3 ngày kể từ khi vượt qua mốc 100 triệu đồng/kg ở chiều bán ra (ngày 23/1), giá bạc thỏi trong nước đã tăng thêm 13 triệu đồng/kg.

Tỷ lệ giữa vàng và bạc đã xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua. (Ảnh: T.C)

Giá bạc thế giới hôm nay 27/1/2026

Lúc 20h ngày 26/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 109,2-109,45 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc đã tăng 6,12 USD/ounce, tương đương mức tăng 5,49%.

Theo Trading Economics, giá bạc đang mở rộng đà tăng lịch sử lên mức cao nhất mọi thời đại nhờ nhu cầu đầu tư và trú ẩn an toàn, cũng như sự khan hiếm kéo dài trên thị trường vật chất.

Giá bạc tăng đã kích thích mạnh nhu cầu bán lẻ tại các thị trường chính như Trung Quốc và Ấn Độ, nơi các nhà đầu tư ngày càng chuyển sang mua thỏi bạc 1kg. Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, các nhà sản xuất Trung Quốc đã chuyển từ sản xuất trang sức bạc sang các sản phẩm đầu tư.

Các yếu tố vĩ mô cũng hỗ trợ đà tăng của giá bạc, bao gồm rủi ro địa chính trị và thương mại gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã đe dọa Canada với mức thuế 100% nếu nước này hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Trong khi đó, việc kỳ vọng rằng ông Trump sẽ thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bằng một ứng cử viên ôn hòa hơn đã củng cố đặt cược của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất trong tương lai, càng thúc đẩy dòng chảy an toàn vào kim loại quý.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Ba được giới đầu tư đặt mục tiêu giá tăng tiếp theo là đóng cửa trên mức kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức 125 USD/ounce.

Nhận định trên Finance Magnates, ông Jakub Bartoszek, CEO Cashify Gold, cho biết bạc hiện được giao dịch quanh mức 110 USD/ounce, sau khi liên tiếp thiết lập các đỉnh mới trong phiên trên 109 USD/ounce.

Theo ông, khi đợt tăng giá bắt đầu vào tháng 5/2025, bạc chỉ ở mức 33 USD/ounce, đồng nghĩa giá đã tăng gấp hơn ba lần trong chưa đầy 9 tháng. Việc bạc vượt ngưỡng 100 USD/ounce không phải là một nhịp điều chỉnh thông thường, mà phản ánh quá trình siết chặt nguồn cung kim loại vật chất trên quy mô toàn cầu.

Vị CEO nhấn mạnh bạc đang dần trở thành kim loại thiết yếu của thời đại AI, tương tự vai trò của dầu mỏ trong kỷ nguyên động cơ đốt trong – một nguồn “nhiên liệu” khó có thể thay thế.

Đà tăng mạnh của kim loại trắng cũng kéo tỷ lệ vàng – bạc xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm. Nếu như 6 tháng trước, một ounce vàng có thể mua khoảng 120 ounce bạc, thì hiện nay con số này chỉ còn 46 ounce bạc.

Theo các chuyên gia, nhu cầu công nghiệp tiếp tục là trụ cột hỗ trợ mang tính cấu trúc đối với giá bạc. Năm 2024, mức tiêu thụ bạc cho sản xuất công nghiệp đạt khoảng 680 triệu ounce, chiếm gần 60% tổng nhu cầu bạc toàn cầu.

Trong trung và dài hạn, các dự án chuyển đổi năng lượng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu bạc tăng mạnh hơn nữa. Trên cơ sở đó, một số nhà phân tích đang hướng tới các mốc giá 200 USD/ounce, thậm chí 375 USD/ounce đối với kim loại này.