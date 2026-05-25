Giá bạc trong nước hôm nay 25/5/2026

Khép lại tuần giao dịch với những phiên biến động mạnh, giá bạc trong nước nhích nhẹ, nhưng vẫn chưa thể chạm mốc 80 triệu đồng/kg.

Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) được niêm yết ở mức 2,880-2,970 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi loại 1kg là 76,8-79,2 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với chốt tuần liền trước đó, giá bạc miếng của Sacombank tăng 60.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi tăng 1,6 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng chốt tuần ở mức 2,860-2,948 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 31.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 32.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần liền trước.

Giá bạc thỏi của Phú Quý chốt tuần cũng tăng 830.000-850.000 đồng/kg ở chiều mua và bán, lên 76,27-78,61 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa ở mức 2,849-2,937 triệu đồng/lượng và bạc thỏi là 75,97-78,32 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với chốt tuần liền trước, giá bạc miếng của Ancarat tăng 25.000-26.000 đồng/lượng (mua - bán), trong khi bạc thỏi tăng 660.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 560.000 đồng/kg ở chiều bán.

Giá bạc có thêm một tuần tăng. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 25/5/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 75,51 USD/ounce. Theo đó, giá bạc giao ngay tuần qua giảm nhẹ 0,61%.

Tuần qua, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng giảm 1,74%, lùi về 76,2 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, khi lo ngại lạm phát gia tăng do giá dầu duy trì ở mức cao và kỳ vọng Fed duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Giá dầu vẫn neo gần mức cao nhất trong vòng 4 năm, trong bối cảnh giới đầu tư hoài nghi về khả năng đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Theo truyền thông Iran, ngoại trưởng nước này đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan để thảo luận các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán trung gian đã đạt “một số tiến triển”, nhưng nhấn mạnh Washington và Tehran vẫn chưa thể đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Căng thẳng địa chính trị kéo dài cùng áp lực lạm phát khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trước cuối năm. Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng Fed nên từ bỏ xu hướng thiên về nới lỏng trong các tuyên bố chính sách tiền tệ thời gian tới.

Chuyên gia phân tích kỹ thuật James Hyerczyk cho rằng triển vọng chính sách của Fed tiếp tục là yếu tố gây áp lực lớn nhất lên thị trường bạc. Việc kỳ vọng cắt giảm lãi suất liên tục bị đẩy lùi trong bối cảnh lạm phát cao khiến đồng USD mạnh lên, kéo giá kim loại quý suy yếu.

Theo ông, bạc chịu áp lực lớn hơn vàng do hoạt động đầu cơ cao và thanh khoản thị trường mỏng hơn. Dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm, giới đầu tư vẫn tập trung vào xu hướng lãi suất của Fed, thay vì biến động ngắn hạn của thị trường trái phiếu.

Nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời và sản xuất công nghiệp hiện vẫn tạo lực đỡ cho giá bạc, song chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán.

Về kỹ thuật, thị trường đang theo dõi sát vùng đường trung bình động 50 ngày (MA50) quanh mốc 75,98 USD/ounce - vùng giá bạc đã dao động liên tục trong 5 phiên gần đây. Theo đó, xu hướng tiếp theo của bạc nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào tín hiệu chính sách từ Fed.