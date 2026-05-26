Giá bạc trong nước hôm nay 26/5/2026

Kết thúc ngày giao dịch 25/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,94-3,03 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 30.000 đồng/lượng (mua-bán) ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này cũng rơi về ngưỡng 78,4-80,8 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 800.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chung xu hướng, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng và bạc thỏi lần lượt niêm yết ở 2,958-3,049 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 78,879-81,306 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm nhẹ lần lượt 3.000-4.000 đồng/lượng (mua-bán) và 81.000-104.000 đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat điều chỉnh bạc miếng về mức 2,935-3,026 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 9.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bạc thỏi của công ty này về ngưỡng 78,267-80,693 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 243.000-237.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc có xu hướng tăng trở lại. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới hôm nay 26/5/2026

Lúc 21h20 ngày 25/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 77,67-77,92 USD/ounce. Mức giá này tăng 2,28 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 3,02%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên gần 78 USD/ounce vào ngày thứ Hai, thu hẹp đà giảm của tuần trước. Sự lạc quan đang tăng về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và tăng lãi suất.

Các báo cáo cho biết thỏa thuận được đề xuất có thể mở lại Eo biển Hormuz, nhưng Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ duy trì phong tỏa eo biển này cho đến khi một thỏa thuận chính thức được hoàn tất.

Mặc dù có dấu hiệu phục hồi vào thứ Hai, song giá bạc vẫn thấp hơn khoảng 17% kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông xảy ra. Thời gian qua, nỗi lo về cú sốc lạm phát do giá năng lượng leo thang đã làm gia tăng dự báo rằng các ngân hàng trung ương có thể cần duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn.

Theo các chuyên gia, khác với nhiều loại hàng hóa thường chỉ được dẫn dắt bởi một động lực tăng trưởng chính, nhu cầu bạc hiện được hỗ trợ đồng thời bởi nhiều lĩnh vực như năng lượng mặt trời, xe điện và hạ tầng AI - trung tâm dữ liệu.

Tính chất vật lý làm nền tảng cho cả ba lĩnh vực trên và bạc nằm ở vị trí số 1 của bảng xếp hạng về tính dẫn điện. Không có sự thay thế thương mại nào có thể so sánh với hiệu suất của bạc ở quy mô lớn. Hơn nữa, vai trò kép của bạc vừa là kim loại tiền tệ vừa là đầu vào công nghiệp khiến nó có vị trí độc đáo trong môi trường hiện tại.

Ước tính, các ứng dụng công nghiệp tiêu thụ khoảng 680 triệu ounce bạc vào năm 2024, chiếm khoảng 56% tổng nhu cầu bạc toàn cầu hơn 1,219 tỷ ounce, theo dữ liệu của Viện Bạc. Điều này có nghĩa là hơn một nửa trong mỗi ounce bạc được khai thác trên toàn cầu đang được tiêu thụ bởi sản xuất và cơ sở hạ tầng năng lượng thay vì chảy vào các phương tiện đầu tư hoặc trang sức.